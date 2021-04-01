風・Luxury／「錶王」億元起標款連發　僅存一只太誘人

▲富藝斯將拍賣世上最後一只已知PP型號2523配歐亞大陸地圖錶盤腕錶，起估價約105,680,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行春拍陸續接力登場，名錶類聲勢持續看漲，尤其是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）只要是數量稀少的特殊款，必定飆出驚人天價。富藝斯（PHILLIPS）將於5月8日至9日舉行的「名錶薈萃-日內瓦XIII」拍賣會，出現市場最後一只已知、且最早生產的PP型號2523黃金腕錶配歐亞大陸地圖掐絲琺瑯面盤，估價1億元起。

▲飾以歐亞大陸地圖的PP型號2523腕錶，世上僅有3只。



探究PP型號2523腕錶歷史，已知飾有地圖的掐絲琺瑯面盤共有11只，包括5只北美地圖、3只南美地圖與3只歐亞大陸地圖，其中歐亞大陸圖案的3款錶分別被品牌博物館珍藏、另一只為私人收藏，第三只即是來自歐洲藏家、現身此次富藝斯拍場的錶款，擁有當時最大的36毫米錶殼，世界城市非刻在錶圈而是在面盤上，以及錶耳較大等細節，都是競標者賞玩重點。

▲佳士得香港春拍呈獻PP獨一無二的ALAN BANBERY型號3448J「無月相顯示」原型版腕錶配閏年顯示，估價約90,720,000元起。



佳士得則將於5月22日在香港拍賣獨一無二的PP型號3448J「無月相顯示」原型版腕錶配閏年顯示腕錶，此錶款出自1965年加入PP並服務近40年的高層Alan Banbery，是老闆亨利和菲力·斯登父子於 1975 年送他的禮物，因此錶背刻有他的姓名縮寫「AB」字樣。

▲唯一在錶盤上設有閏年顯示的PP型號3448腕錶，底蓋刻有曾任PP高層Alan Banbery姓名縮寫的「AB」字樣。



1962年推出的PP型號3448 腕錶是當時市面上第一款自動上鍊萬年曆腕錶，而Alan Banbery擁有的此款錶，是受特別委託改裝的無月相顯示，其月相功能被轉換為閏年顯示，由於設計特殊又是世上僅有之作，加上來源顯赫，因此估價也高達9000萬元起。