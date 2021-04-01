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網讚：用過就回不去！洗髮皂夯爆，AVEDA、KMS搶推狂吸粉絲

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▲▼洗髮皂。（圖／翻攝自IG）

▲洗髮皂使用感舒適，製程環保且攜帶方便。（圖／翻攝自IG/avedakr、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

洗髮皂近來人氣直升，不少人換掉原有的洗髮乳，改用洗髮皂讓頭皮更能深呼吸，第一次用雖有一點乾澀，但不少網友反饋一用就再也回不去，且小巧攜帶方便，外出遊玩最適合。

AVEDA推出限量地球月限定經典純香皂，包裝紙盒來自100%回收再製FSC認證回收材質。不僅可省下2頓塑膠原料，並將生產流程的剩餘原料，全數捐贈給環保機構Clean The World再製成為新肥皂提供給弱勢社區使用。

▲▼洗髮皂。（圖／翻攝自IG）

▲4/9 -5/13 購買「地球月限定經典純香皂」，700元，AVEDA將提撥100元支持荒野保護協會作為環境教育用途。

純香皂內的溫和成分來自94%天然成分萃取，無添加介面活性劑及矽靈，添加海甘藍油讓髮絲維持長時間輕盈柔順，並且散發來自揉合25種純淨花植的經典香氣。

▲▼洗髮皂。（圖／翻攝自IG）

▲KMS一口氣推出3款經典洗髮皂。

來自加州，以美髮造型產品出名的KMS也推出全新洗髮皂，全系列不含動物性來源成分，其中更含有高達78%的天然成分萃取，且不含硫酸鹽、矽靈、酒精和合成著色劑。

▲▼洗髮皂。（圖／翻攝自IG）

▲專為細軟扁塌髮設計的KMS 豐盈洗髮皂，75g，720元。

品牌將洗髮精瓶中的相同配方灌注在專業洗髮皂中，超濃縮配方等同於洗髮精，用起來更省。與現有洗髮精相比，重量僅洗髮精的1/4，出遊、戶外運動好方便，除了少了塑膠瓶外包裝，產品成分單純，照護髮絲的同時減少環境負擔。

關鍵字：

洗髮, 洗髮皂, KMS, AVEDA

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