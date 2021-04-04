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互捏肚肉、故意放屁！情侶間的7個「甜蜜小怪癖」你做過幾個？

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▲▼情侶間的7個「甜蜜小怪癖」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

很多情侶在一起後，除了一開始還在熟悉彼此時會稍微維持形象，隨著感情穩定加深，彼此間慢慢會有一些看似無聊或噁心，實際上卻很甜蜜的「小怪癖」，這些小動作不僅是兩人越來越了解對方的認證，也是一種增進感情的互動，來看看以下7種你和男友／女友是否都做過？

▲▼情侶間的7個「甜蜜小怪癖」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃聞對方身上的味道

就像是有人喜歡「吸貓」、「吸狗」，有些人則是很喜歡聞另一半身上的味道，可能是對方常噴的香水味，或習慣用的洗髮精、沐浴乳味道，甚至是加上煙味混合成的個人味道，有時候聞著對方身上熟悉的味道，也會給人一種安心溫暖的感覺。

＃捏肚子肉肉或搔癢

有事沒事就喜歡互相捏捏對方肚子上的小肉肉，或是玩鬧時故意搔搔癢，尤其是一起坐在沙發上看電視或是抱著躺著時，時不時捏一下腰間肉，順便在去撓一下癢。

▲▼情侶間的7個「甜蜜小怪癖」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃喜歡親手

在公眾場合不好意思與另一半親吻，但許多人都會跟另一半牽手，甚至會就著牽手的狀態親吻另一半的手，尤其很多男生喜歡趁開車時的小空擋，或是走路走到一半，拉起女友的手來親一下。

＃擠痘痘粉刺

很多女生都有擠粉刺、痘痘的習慣，看到男友臉上的粉刺、痘痘，也忍不住想幫男友擠，而且樂此不疲，只要看到就會纏著男友來擠，網路上也可以看到很多女友擠完後發的「認證照」。

▲▼情侶間的7個「甜蜜小怪癖」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃故意咬或捏對方的臉

有些人就喜歡時不時捏一捏另一半臉，甚至是像玩鬧一樣輕咬對方的臉，尤其是覺得另一半很可愛時，或是正在鬥嘴時，就想故意捏捏假裝生氣的男友／女友。

▲▼情侶間的7個「甜蜜小怪癖」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃面對另一半打嗝、放屁

雖然平時對著別人打嗝或放屁是很不禮貌的事，但對很多情侶來說，這件事就莫名有種惡趣味的甜蜜感，就算本來在不同空間，也要跑到另一半面前，故意放屁給他／她聞，或是在被窩裡放屁、放屁後用手攏著放到另一半鼻子前；或是故意面對著對方打嗝，或是吃了大蒜、臭豆腐後，刻意對他哈氣。

＃一起看「愛情動作片」

很多情侶也會一起看「愛情動作片」，一開始可能彼此還會有點尷尬害羞、放不開，但一起看個幾次就徹底放開了，還會互相討論。不僅是一種提升雙方親密關係的情趣，也能透過討論更了解彼此的喜好，促進和諧感。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 甜蜜, 怪癖, 小動作

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