有恩必還、有仇必報的3大星座！獅子立馬回擊、天蠍絕不忘記

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有句諺語說「冤冤相報何時了」，勸人要以學會寬容，少存報復之心，但有些人的個性卻不是這樣，他們有恩情一定償還，有仇怨也一定要反擊報復回去，像是以下3個星座就是恩怨分明且一定會回報的代表，別以為惹到他們只要時間久一點就沒事，他們不是不報，時候未到而已。

獅子座

喜歡直來直往的獅子座，個性容易衝動、脾氣暴躁，一旦遇到不高興、傷害自己的事，完全無法忍氣吞聲，就算只是言語上的挑釁，他們也會很快速地反擊回去，不是那種先忍著再找機會佈局報復的個性，當下立刻反擊，對他們來說更能發洩不滿、更痛快。

而且獅子普遍正義感很強，是非黑白分得很清楚，所以有仇立刻報之餘，對自己好、有恩的人，他們也會努力回報回去，對人很大方慷慨的獅子，甚至會回報的比當初獲得更多。

天蠍座



很多人都知道，惹誰都不要惹天蠍座，因為個性外冷內熱的天蠍，不僅感情豐富強烈，還很恩怨分明，報復心也很強，平時他們對人都很溫文有禮，不太會有害人之心，但若是被利用、受到攻擊，就算不是什麼大事，他們一定會找機會反擊報仇回去，而且記性很好的他們，還會牢記在心裡絕不會忘記。

同樣的，若是對自己好的人，重感情、念舊的天蠍也會記很久，也會努力回報回去，而且他們對於認定的人非常真誠和講義氣，就算朋友沒有開口求助，他們也會主動幫忙。

水瓶座



常讓人覺得捉摸不透的水瓶座，其實是原則感很強的星座，但他們秉持的是自己心裡一套的原則標準，和一般大眾認定的原則不太相同。對於幫助過自己的人或對自己很好的人，水瓶不一定會立馬有所表示，但其實他們是會記在心裡的，等到覺得到了合適的時候再一次付出。

水瓶座不是那種很外放的星座，在報恩和報仇上都不是會很高調的那種，對於惹到自己的人，他們也不會急迫的想要立刻對付回去，但如果對方太過火，水瓶就會發狠反擊回去，而且會想辦法讓對方再也無法靠近自己或有招惹自己的機會。

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