fb ig video ETtoday search mobile

有恩必還、有仇必報的3大星座！獅子立馬回擊、天蠍絕不忘記

>

▲▼ 有恩必還、有仇必報的3大星座。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

有句諺語說「冤冤相報何時了」，勸人要以學會寬容，少存報復之心，但有些人的個性卻不是這樣，他們有恩情一定償還，有仇怨也一定要反擊報復回去，像是以下3個星座就是恩怨分明且一定會回報的代表，別以為惹到他們只要時間久一點就沒事，他們不是不報，時候未到而已。

▲▼ 有恩必還、有仇必報的3大星座。（圖／翻攝IG）

獅子座

喜歡直來直往的獅子座，個性容易衝動、脾氣暴躁，一旦遇到不高興、傷害自己的事，完全無法忍氣吞聲，就算只是言語上的挑釁，他們也會很快速地反擊回去，不是那種先忍著再找機會佈局報復的個性，當下立刻反擊，對他們來說更能發洩不滿、更痛快。

而且獅子普遍正義感很強，是非黑白分得很清楚，所以有仇立刻報之餘，對自己好、有恩的人，他們也會努力回報回去，對人很大方慷慨的獅子，甚至會回報的比當初獲得更多。

▲▼ 有恩必還、有仇必報的3大星座。（圖／翻攝IG）

天蠍座

很多人都知道，惹誰都不要惹天蠍座，因為個性外冷內熱的天蠍，不僅感情豐富強烈，還很恩怨分明，報復心也很強，平時他們對人都很溫文有禮，不太會有害人之心，但若是被利用、受到攻擊，就算不是什麼大事，他們一定會找機會反擊報仇回去，而且記性很好的他們，還會牢記在心裡絕不會忘記。

同樣的，若是對自己好的人，重感情、念舊的天蠍也會記很久，也會努力回報回去，而且他們對於認定的人非常真誠和講義氣，就算朋友沒有開口求助，他們也會主動幫忙。

▲▼ 有恩必還、有仇必報的3大星座。（圖／翻攝IG）

水瓶座

常讓人覺得捉摸不透的水瓶座，其實是原則感很強的星座，但他們秉持的是自己心裡一套的原則標準，和一般大眾認定的原則不太相同。對於幫助過自己的人或對自己很好的人，水瓶不一定會立馬有所表示，但其實他們是會記在心裡的，等到覺得到了合適的時候再一次付出。

水瓶座不是那種很外放的星座，在報恩和報仇上都不是會很高調的那種，對於惹到自己的人，他們也不會急迫的想要立刻對付回去，但如果對方太過火，水瓶就會發狠反擊回去，而且會想辦法讓對方再也無法靠近自己或有招惹自己的機會。

►感情上最慢熱的3大星座！金牛需要想清楚、Top 1會考驗對方真心

►對家人最好的3大星座！愛家巨蟹才第二、Top 1責任心特別強

►最不喜歡「拜託人」的3大星座！天蠍好強不服輸、習慣「靠自己」

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 恩怨, 恩怨分明, 報仇, 報復, 報恩, 天蠍, 獅子, 水瓶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

金世正意外撞衫潤娥只好「裝輸」　靠胸上開洞、馬甲線贏回來

金世正意外撞衫潤娥只好「裝輸」　靠胸上開洞、馬甲線贏回來

4月12星座運勢！牡羊偏財運旺、摩羯撐到最後機會就是你的 「全球最美」林珍娜撞衫吳謹言輸了！　凸肚現形火辣比例失蹤 85度C春假咖啡「第二杯20元」　限定一天1杯現省70元 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女 「忍者鞋」意外好搭！簡約率性、日系仙女風都能完美消化 感情上最慢熱的3大星座！金牛需要想清楚、Top 1會考驗對方真心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面