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IKEA內湖店開幕日曝光　官方已證實

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▲IKEA內湖店。（圖／翻攝IKEA粉絲團）

▲IKEA內湖店在4月底正式開幕。（圖／翻攝IKEA粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

日前IKEA宣布在台最老店鋪「敦北店」即將熄燈，外界推測是因為不到數公里之遙的內湖店將接手，IKEA官方也在4／1愚人節宣布，內湖店將在4／28正式開幕，跟敦北熄燈日只差1個工作天，目前官方已證實開幕日確實為4／28，屆時也會舉行開幕特賣。

▲IKEA敦北,IKEA內湖。（圖／翻攝IKEA官方粉絲頁）

▲IKEA內湖將在4／28開幕。（圖／翻攝IKEA官方粉絲頁）

IKEA 3／14在官方粉絲團投下震撼消息，表示全台歷史最久的分店「IKEA敦北店」，將在4／26正式走入歷史，許多網友留言表示不捨，擁有滿滿的青春回憶。IKEA官方也表示，敦北店是IKEA目前在台最久的店舖，目前館內佈置時光走廊，最後一天也有向敦北店「說再見」的活動，出清特賣同步展開，讓敦北店頓時人氣爆棚，結帳都要等上30分鐘。

▲IKEA敦北出清特賣。（圖／IKEA提供）

▲IKEA敦北出清特賣。（圖／記者陳美伶攝）

▲IKEA敦北即將在4／26熄燈，現正出清特賣。（圖／記者陳美伶攝、IKEA提供）

而前年IKEA證實將進駐內湖舊宗路上的大潤發一館，因停車為較為充足，場域也較大，被看作是敦北的「接手店」，目前官方也在粉絲團宣布，內湖店將從4／28正式開張營業，離敦北店熄燈僅差1個工作天。IKEA官方也已證實4／28開幕是真的「不是愚人節」，但也表示希望以輕鬆的方式宣布，所以才會選4／1告知大家，預計在開幕時也會舉辦開幕優惠。

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關鍵字：

IKEA, IKEA敦北店, 敦北店, IKEA內湖, 內湖, 收攤, 出清

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