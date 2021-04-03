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新手化妝前先「判斷眼型」！再用矯正畫法修飾輪廓、加強重點

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新手化妝不得重點，有可能是沒搞懂自己的眼型！每個人眼型都不同、眼妝重點當然也不一樣，正確判斷自己的眼型很重要，判斷眼型後、再根據眼型畫出有修飾效果的眼妝，才有矯正眼型的效果！一起看看判斷眼型基礎以及矯正眼型眼妝技巧，新手必學！

判斷眼型基礎：

在眼睛平視鏡頭的情況下觀察自己的眼型，先將眼頭及眼尾連線，以此線作為基準。

▲不同眼型的矯正眼妝畫法。（圖／美人圈）

接著看一下被線條分割出的上半部分及下半部分（不包含雙眼皮），可以正確判斷自己的眼型，之後也可以根據眼形選擇合適的眼妝技巧！

▲不同眼型的矯正眼妝畫法。（圖／美人圈）

先說一下，如果你的眼型上下部分差不多大，說明你是標準眼型，基本眼妝都可以駕馭，但如果是看的出來哪一邊比較大的話，也可以透過化妝技巧改善，接著往下看！

矯正眼型眼妝技巧：上半部分較大的眼型
眼妝重點：強調下眼影，無辜感是關鍵

上半部分較大，說明你的眼型走向比較偏上揚，這種眼型容易給人一種精明能幹、比較兇的感覺，所以在畫眼影時可以弱化上眼影、只強調下眼影，眼線也可以稍微下垂，打造無辜的感覺。

▲不同眼型的矯正眼妝畫法。（圖／美人圈）

另外為了平衡眼型往上的走向，眼頭上方、眼尾下方是重點，可以以深色的眼影畫出輪廓、弱化整個眼睛的上揚感，如果眼頭上方加深後有點突兀，可以與鼻影疊加，不僅讓眼頭更深邃、整個眼形也更加平衡。

▲不同眼型的矯正眼妝畫法。（圖／美人圈）

矯正眼型眼妝技巧：下半部分較大的眼型
眼妝重點：強調上眼影，眼妝更俐落

如果是下半部分較大的眼型，你的眼型走向可能是有點垂的眼型，雖然給人無辜溫柔的感覺、但是有時候顯得不太大氣，化妝師可以強調上眼影，下眼影僅畫在眼尾後半段即可，眼線也可以稍微往外延伸，不要順著眼型、而是往上揚畫出小貓眼的眼線，可以更加修飾眼型。

▲不同眼型的矯正眼妝畫法。（圖／美人圈）

下垂眼的話，眼影也可以多加強眼尾上方的暈染、甚至暈染到高一點的位置，達到修飾眼型走向的效果。

▲不同眼型的矯正眼妝畫法。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@peripera_official、@maxfactorkorea

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

眼妝, 技巧, 眼影, 畫法, 眼型

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