fb ig video ETtoday search mobile

黃肌挑選唇膏顏色要注意！3技巧精準找到命定款　牙齒顯白又添氣色

>

近期大勢流行的奶茶色、豆沙色、甚至是南瓜色唇膏，真的都適合你嗎？唇膏選色學問大，特別是黃肌與小麥膚色的人，一定要掌握好唇膏的選色技巧，才能有效增添氣色、顯齒白，避免像是肝不好。以下3個黃肌選色技巧詳解，趕緊筆記起來吧！

黃肌膚挑口紅／顯白唇膏tip1：買暖色調彩妝（避開冷色系）

選擇暖色調彩妝，這是最關鍵的秘訣！主因在於，絕大多數亞洲人的基調膚色是偏暖黃（靜脈血管在光下偏綠、橄欖綠）。所以即便是看上去皮膚白皙，也往往屬於暖白膚色，那更不用說有蠟黃、暗沉問題的的黃黑肌女生了。

而且不只在挑唇膏上需要特別留意，舉凡眼影、腮紅等有色彩妝，都會建議挑選暖色調。如此避免彩妝與膚色反差太大，有效改善選錯色所造成的皮膚灰髒感、牙齒顯黃等問題。

Q：只能買暖色調彩妝，能用的唇膏色系會不會受限？

完全不會的！因為口紅中不論是珊瑚色系、裸色系、玫瑰色系，甚至是最溫柔的豆沙色系，也都有分冷暖調。以蘭蔻小粉管的熱賣色＃274與＃282做比較，實擦後都是人見人愛的奶茶色調，但是#274明顯偏暖，是一般大眾盲買也相對不踩雷的選擇。

▲黃肌口紅顏色。（圖／美人圈）

▲黃肌口紅顏色。（圖／美人圈）

再以梅子色系舉例，香奈兒釉光唇萃的#66永遠，是明顯的冷色調，若非是冷白皮或擁有出眾的顏值，將很難駕馭；#63極致則相對親民百搭，凡人（或是編輯這種蠟黃膚色）選它不易翻車。

▲黃肌口紅顏色。（圖／美人圈）

黃肌膚挑口紅／顯白唇膏tip2：避開太過鮮亮的顏色

說到黃黑肌的王道色系「胡蘿蔔、橘色系」當之無愧！

▲黃肌口紅顏色。（圖／美人圈）

但是，橘的太純粹、太閃閃發光甚至有螢光感的胡蘿蔔色唇膏，因為會和膚色形成鮮明對比，所以非常容易黃黑膚色的女生一秒進入災難現場（驚悚程度不輸芭比粉！）

▲黃肌口紅顏色。（圖／美人圈）

黃肌膚挑口紅／顯白唇膏tip3：帶點紅色調

另一個黃黑肌膚選口紅不踩雷的秘訣，在於唇膏顏色中要有一些些紅色調，來達到自然而然添加血色氣色的效果。如果想無腦選口紅色，絕大多數的紅棕色系也是不NG，黑黃皮提氣色的選擇。

▲黃肌口紅顏色。（圖／美人圈）

但回到「唇膏要帶點紅色調」的秘訣上，編輯以近期超夯的吃土裸調來舉例。其實只要顏色裡加入一咪咪的紅感，就會是黃黑膚色人不出錯的日常MLBB唇；可若缺少紅感，僅是純粹的裸土色，就很容易讓肌膚的蠟黃感原形畢露，甚至像中毒。

▲黃肌口紅顏色。（圖／美人圈）

參考MAMAMOO華沙和韓國部落客젤라的唇妝，左邊雖然都是土色系，但顏色中都有調入幾分暖紅色，所以相對提亮肌膚、顯氣色；右邊則是純粹的歐美裸唇。感覺上是不是左邊更適合我們凡人呢～

▲黃肌口紅顏色。（圖／美人圈）

▲黃肌口紅顏色。（圖／美人圈）

最後幫大家整理重點，蠟黃暗沉或是小麥膚色的女生，建議選擇「偏暖調、帶紅棕色、明度低」的唇膏顏色。如此即便是網購盲買彩妝，也不容易踩到地雷囉！

文／美人圈　圖／BEAUTY美人圈、翻攝自IG@im_jella_、@_mariahwasa、@koki

【延伸閱讀】

粉底色號怎麼選？5技巧精準找出適合粉底顏色，底妝不灰髒、網購粉底不買錯色號！

6款熱議「平價替代」推薦！香奈兒平替是冷門好物，NARS遮瑕＆氣墊都有高CP平價替代

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

黃肌, 小麥肌, 口紅, 唇膏, 唇色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

吠陀占星4月整體運勢出爐！服務業面臨重大考驗　摩羯、天蠍留不住錢

吠陀占星4月整體運勢出爐！服務業面臨重大考驗　摩羯、天蠍留不住錢

ZARA鏈條球鞋、小CK厚底餅乾鞋　5雙「顧荷包好鞋」滿足小資女 蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女 爆紅巨大「油漆桶洋芋片」台灣買得到了　追劇耍廢抱著吃超過癮 Apple AirPods Pro現省2000元！下殺5990元入手超划算 Angelababy粉裙配「超假特效」被批土！倪妮深U大開，網驚：鎖骨能養魚 劉詩詩狂野紅唇碾壓紅毯！「香奈兒之戰」對尬辛芷蕾深V開到腰 2021脫單機率最高的敗犬星座TOP 5　天蠍趕進度、第一名真的可以嫁了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面