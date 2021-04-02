黃肌挑選唇膏顏色要注意！3技巧精準找到命定款　牙齒顯白又添氣色

近期大勢流行的奶茶色、豆沙色、甚至是南瓜色唇膏，真的都適合你嗎？唇膏選色學問大，特別是黃肌與小麥膚色的人，一定要掌握好唇膏的選色技巧，才能有效增添氣色、顯齒白，避免像是肝不好。以下3個黃肌選色技巧詳解，趕緊筆記起來吧！

黃肌膚挑口紅／顯白唇膏tip1：買暖色調彩妝（避開冷色系）

選擇暖色調彩妝，這是最關鍵的秘訣！主因在於，絕大多數亞洲人的基調膚色是偏暖黃（靜脈血管在光下偏綠、橄欖綠）。所以即便是看上去皮膚白皙，也往往屬於暖白膚色，那更不用說有蠟黃、暗沉問題的的黃黑肌女生了。

而且不只在挑唇膏上需要特別留意，舉凡眼影、腮紅等有色彩妝，都會建議挑選暖色調。如此避免彩妝與膚色反差太大，有效改善選錯色所造成的皮膚灰髒感、牙齒顯黃等問題。

Q：只能買暖色調彩妝，能用的唇膏色系會不會受限？

完全不會的！因為口紅中不論是珊瑚色系、裸色系、玫瑰色系，甚至是最溫柔的豆沙色系，也都有分冷暖調。以蘭蔻小粉管的熱賣色＃274與＃282做比較，實擦後都是人見人愛的奶茶色調，但是#274明顯偏暖，是一般大眾盲買也相對不踩雷的選擇。

再以梅子色系舉例，香奈兒釉光唇萃的#66永遠，是明顯的冷色調，若非是冷白皮或擁有出眾的顏值，將很難駕馭；#63極致則相對親民百搭，凡人（或是編輯這種蠟黃膚色）選它不易翻車。

黃肌膚挑口紅／顯白唇膏tip2：避開太過鮮亮的顏色

說到黃黑肌的王道色系「胡蘿蔔、橘色系」當之無愧！

但是，橘的太純粹、太閃閃發光甚至有螢光感的胡蘿蔔色唇膏，因為會和膚色形成鮮明對比，所以非常容易黃黑膚色的女生一秒進入災難現場（驚悚程度不輸芭比粉！）

黃肌膚挑口紅／顯白唇膏tip3：帶點紅色調

另一個黃黑肌膚選口紅不踩雷的秘訣，在於唇膏顏色中要有一些些紅色調，來達到自然而然添加血色氣色的效果。如果想無腦選口紅色，絕大多數的紅棕色系也是不NG，黑黃皮提氣色的選擇。

但回到「唇膏要帶點紅色調」的秘訣上，編輯以近期超夯的吃土裸調來舉例。其實只要顏色裡加入一咪咪的紅感，就會是黃黑膚色人不出錯的日常MLBB唇；可若缺少紅感，僅是純粹的裸土色，就很容易讓肌膚的蠟黃感原形畢露，甚至像中毒。

參考MAMAMOO華沙和韓國部落客젤라的唇妝，左邊雖然都是土色系，但顏色中都有調入幾分暖紅色，所以相對提亮肌膚、顯氣色；右邊則是純粹的歐美裸唇。感覺上是不是左邊更適合我們凡人呢～

最後幫大家整理重點，蠟黃暗沉或是小麥膚色的女生，建議選擇「偏暖調、帶紅棕色、明度低」的唇膏顏色。如此即便是網購盲買彩妝，也不容易踩到地雷囉！

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈、翻攝自IG@im_jella_、@_mariahwasa、@koki

【延伸閱讀】



粉底色號怎麼選？5技巧精準找出適合粉底顏色，底妝不灰髒、網購粉底不買錯色號！

6款熱議「平價替代」推薦！香奈兒平替是冷門好物，NARS遮瑕＆氣墊都有高CP平價替代

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。