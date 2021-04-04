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水光唇怕有豬油感、霧面容易卡紋！化妝師傳授不同質地的唇膏畫法

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唇膏是整個妝容中不可缺少的步驟，但是根據質地，也可以細分為霧面唇及水光唇兩種，不同質地的唇彩都有不同畫法，像是水光唇最怕畫起來有豬油感，而霧面唇膏則怕畫起來乾燥卡唇紋，今天帶來霧面唇、水光唇畫法教學，再也不用擔心唇彩不會畫！

霧面唇畫法重點：絲絨霧感卻不乾澀

霧面唇膏流行很久，但是缺點就是有時候嘴唇狀態不好，乾皮、死皮多的話上霧面的唇彩就容易更加顯唇紋及死皮，所以霧面唇膏要有絲絨霧面的質感、但又不乾澀卡唇紋是重點，看看彩妝師上霧面唇膏的技巧，不但不顯死皮唇紋、唇膏也更加服貼。

▲不同質地唇膏畫法。（圖／美人圈）

▲霧面唇畫法重點。（圖／IG@peripera_official）

霧面唇畫法：唇部妝前保養

嘴唇狀態比較不好的人上唇膏前建議可以先擦上護唇膏，讓嘴唇獲得適當油脂潤澤，但是要注意的是、為了避免護唇膏影響後續唇膏妝感及質地，建議在上唇膏前，可以稍微以沾濕的化妝棉輕輕抹掉護唇產品，也可以順便去除嘴唇死皮及淡化乾紋。

▲不同質地唇膏畫法。（圖／美人圈）

▲唇部妝前保養。（圖／IG@laneige_kr）

霧面唇畫法：塗唇膏方向

彩妝師提到，在塗唇膏時如果有唇紋的話，非常容易讓唇膏卡進唇紋裡、讓唇紋更明顯，最好的塗法其實是「直向」、順著唇紋方向塗抹，這樣可以讓唇紋更不明顯，且唇膏也更服貼。

▲不同質地唇膏畫法。（圖／美人圈）

▲順著唇紋方向塗抹，唇紋較不明顯。（圖／IG@peripera_official）

霧面唇畫法：塗唇膏時一定要平均、飽和

霧面唇膏因為質地大多都比較乾，在塗的時候很容易塗不均勻，彩妝師也提到，有時候霧面唇膏覺得乾，其實是因為塗得不夠厚、不夠飽和，其實很多唇膏雖然妝感是霧面、但成分都含大量保養油達到潤澤效果，塗薄薄一層不僅顯色不均、還會讓嘴唇得不到唇膏內的油脂，所以塗唇膏時盡可能平均、飽和是重點。

▲不同質地唇膏畫法。（圖／美人圈）

▲塗唇膏時一定要平均。（圖／IG@peripera_official）

水光唇畫法重點：水潤但不豬油感

通常越保濕的唇彩都會添加油脂、玻尿酸等成分，雖然滋潤、但是質地過於厚重，一用不好就可能會變成豬油唇！建議可以先塗抹在手上、或是用唇彩慢慢在手上畫出一個小圈圈觀察著色狀態，看一下著色處是不是有厚重感？選擇輕薄的質地比較不會有豬油感。

▲不同質地唇膏畫法。（圖／美人圈）

▲輕薄的質地比較不會有豬油感。（圖／IG@bobbibrownkorea）

水光唇畫法：唇周先遮瑕

不管是任何質地的唇彩，只要唇周暗沉就會前功盡棄，讓唇彩變得黯淡、甚至有種俗氣感，建議在上完底妝後，連唇周一併做遮瑕、嘴角暗沉的話也別忘記提亮，唇彩會漂亮很多。

▲不同質地唇膏畫法。（圖／美人圈）

▲唇周先遮瑕。（圖／IG@herabeauty_official）

水光唇畫法：強調唇峰

豬油唇的關鍵就在於弱化的唇峰線條，如果剛好又是嘴唇比較飽滿的女孩，沒有唇峰就很容易看起來香腸嘴，再擦唇彩時建議一定要加強描繪唇峰線條，唇形也會看起來好看好多！

▲不同質地唇膏畫法。（圖／美人圈）

▲擦唇彩時建議一定要加強描繪唇峰線條。（圖／IG@espoir_makeup）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

唇膏, 口紅, 唇妝, 質地, 霧面, 水光

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