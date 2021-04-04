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一曬老10歲！女生常犯的5個「防曬錯誤」，你中了幾個？　

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▲▼女生常犯的5個「防曬錯誤」。（圖／翻攝自IG）

▲防曬沒做足，小心斑點提早冒出來。（圖／翻攝自IG/ahc.official，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想要曬不黑也曬不老，防曬必須做得確實仔細，許多人防曬乳抹上臉就心安，一些小細節沒注意，即便做了也只是抹心酸，防曬5大誤區請注意，不想變老要看仔細！

#使用量不足

許多人都以為防曬抹上去就足夠，根據研究指出，防曬用量至少要一個小指關節量，全臉需要一塊十元硬幣才足夠，一般來說一瓶30g的防曬乳，一個月就要用完。

▲▼女生常犯的5個「防曬錯誤」。（圖／翻攝自IG）

#隔離霜取代防曬乳

一般的隔離霜也具備防曬係數，不少女生為了省事，以為用了隔離霜就不需再防曬，但一般妝前隔離霜防曬效能有限，建議還是雙管齊下，防禦力才足夠。

#出門想到才塗

防曬產品建議出門前15分鐘就要塗抹，出門想到才塗，防曬並不能立即發揮效用，也提醒若是在戶外也要記得補擦防曬，否則就只是白做工。

▲▼女生常犯的5個「防曬錯誤」。（圖／翻攝自IG）

#陰天不抹防曬

很多人都認為沒有太陽，就不需要防曬，這絕對是錯誤觀念，要知道紫外線無所不在，即便有雲層阻擋也不代表能阻隔紫外線，一年四季無論是陰天或是大太陽都該做好防曬來保護肌膚。

▲▼女生常犯的5個「防曬錯誤」。（圖／翻攝自IG）

#白肉底不需防曬

很多女生是白肉底，即便曬了也只是發紅，好像怎樣都曬不黑，其實這樣更需要防曬，白皮膚的人表皮所含的黑色素數量少，相對抵禦紫外線能力也較為低弱，雖然暫時曬不黑，但長期下來累積的紫外線傷害，會讓你在日後斑點大爆發。

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關鍵字：

防曬, 錯誤

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