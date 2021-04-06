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戴口罩必備的唇膏！DIOR焦糖奶茶、M.A.C中藥色不脫妝　薄擦就美膩

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2021年疫情之下，出門戴上口罩成常態，持久不脫妝為現代人基本訴求。這次Dior將於4月全面升級唇膏系列，春夏搶先上市全新「迪奧超完美持久唇露」，獨家鎖色持久科技、輕盈質地，外出再也不怕沾到口罩會掉妝，絕對是今年春夏必收單品！

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

迪奧Dior「不沾染、輕盈、持久」粉霧唇露，台灣4月搶先上市

全新「迪奧超完美持久唇露」極高顯色度不卡唇紋，絲柔滑順質地秒收乾，輕鬆暈開也能擁有輕透雲霧效果。搭配上尖下圓的中空刷頭，能精準勾勒雙唇輪廓，均勻覆蓋唇紋，不論薄擦厚塗都絕美。

Dior超完美持久唇露共推10色，包含「大膽性感正紅、典雅溫柔玫瑰木、氣質法式裸粉」三大色系。

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

主打色則為「#100杏仁烤奶、#999經典正紅、#820焦糖奶茶、#458白桃奶茶」，全系列皆於四月上市！

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

▲迪奧，#100杏仁烤奶、#999經典正紅、#458白桃奶茶（由左至右）。

口罩妝必備唇釉：DIOR 超完美持久唇露

DIOR 「超完美持久唇露」首創結合不沾染鎖色技術，調配出完美的平衡比例。塗抹後水分快速揮發極致鎖色，立即完美服貼雙唇，即使長時間配戴口罩、狂抿白襯衫及衛生紙依然不掉色，真的超欠收！

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

推薦色號#200 蜜豆肉桂：

春夏必備顯白「蜜豆肉桂色」趕快列入清單！薄擦絕美溫柔氣質，打造出韓系輕透冷淡感，黃肌也不用擔心會反黑，暈染質感更是爆棚～厚擦也很可以！

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

推薦色號 #626 紅棕玫瑰：

不僅飽和顯白，散發無敵的魅惑力，上臉比裸粉系更顯氣色，薄透輕擦真的美膩，平時日常約會好駕馭，是個盲買也不會出錯的色號！

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

推薦色號 #741番茄柿紅：

顯色度極高，勾勒出極其細緻的誘人雙唇，嘟嘟翹翹顯現十足的侵略性，薄擦厚塗都絕美！

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

推薦色號 #820焦糖奶茶：

打造溫柔無害感卻不輸氣勢，抹上雙唇粉霧超飽和，百搭不挑膚色就連黃皮也超顯白，可鹹也可甜！

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

口罩妝必備唇釉：M.A.C 絲柔粉霧唇釉

M.A.C 絲柔粉霧系列不僅推出全新色選，還將明星熱賣的經典唇色換上粉霧妝感，絕對是2021年口罩妝必備款！

推薦色號 #MARRAKESH-MERE：

M.A.C經典中藥色#MARRAKESH，粉霧唇釉版為#MARRAKESH-MERE，淡淡的焦糖粉霧感，暈染後簡直是大人感的微醺唇色。

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

口罩妝必備唇釉：植村秀 無色限柔霧唇釉

植村秀2021年春季也推出一系列「烤奶色系」唇彩，粉裸調中帶一點棕色調，就像是「烤過」的奶茶色，黃皮擦也相當顯白。透過「蜂巢定色科技」，填補唇紋打造嘟翹舒肥唇，就算戴口罩也不易掉色。

推薦色號 # BG03 玫瑰烤奶：

帶有玫瑰色調的奶油豆沙紅棕，自然顯白的冷調粉色系，不僅擦上後仙氣逼人，還顯白至極。

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

推薦色號 # BG01無花果烤奶+ OR01楓糖甜柿：

小紅書大推的唇色 #BG01無花果烤奶，不僅單擦超顯白，疊擦#OR01楓糖甜柿更能打造夢幻咬唇色。

▲不脫妝唇膏。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／美人圈、翻攝自植村秀

【延伸閱讀】

夏日「不沾杯持妝」唇膏推薦！NARS超服貼、MAC唇釉韓妞最愛，L’oreal唇膏新色美翻

日妞狂推「持久不沾染」唇膏TOP6！持色力強、飯後仍保唇色，更不怕口罩摩擦！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

唇膏, 口紅, 不脫妝, DIOR, 植村秀, MAC

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