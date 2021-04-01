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劉詩詩狂野紅唇碾壓紅毯！「香奈兒之戰」對尬辛芷蕾深V開到腰

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▲劉詩詩、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩、辛芷蕾（左）都穿上香奈兒（CHANEL）出席活動。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸昨（31日）舉行時尚芭莎年度派對，現場眾星雲集，女星劉詩詩穿著香奈兒（CHANEL）露肩禮服亮相，一頭狂野波浪捲髮與紅唇相襯，營造與過往截然不同的性感氣息；辛芷蕾也以品牌同一季背心褲裝上場比美，而無限往下開的深V剪裁更是不輸人，較勁意味濃厚。

▲劉詩詩、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩身穿露肩裙裝秀出白皙長腿，展現少有的火辣氣息。（圖／翻攝自微博）

劉詩詩此次穿著香奈兒2021春夏系列禮服為戰袍，為迎合衣著的性感韻味，頂著一頭波浪捲髮加上紅唇上陣，少有的濃妝造型讓人眼前一亮，劉詩詩將露肩裙裝演繹得恰到好處，隨著纏繞的肩帶設計，發揮絕美天鵝頸線條；加上波點般的亮飾點綴其中，增添奢華氣息，又以細腰帶拉長線條，堪稱一絕，緊接著隨著高開衩剪裁露出修長美腿，果然來勢洶洶。

▲劉詩詩、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩、辛芷蕾 。（圖／翻攝自微博）

▲辛芷蕾選擇簡潔黑白線條褲裝登場，營造高級感。（圖／翻攝自微博）

同樣穿著香奈兒登場的還有女星辛芷蕾，不同於當晚眾多女星的裙裝造型，辛芷蕾改穿褲裝出鏡同樣精彩，她以一套長馬甲搭配寬褲營造修長線條效果，黑白分明的簡潔效果完全不顯累贅，為整體增添了高級感。當然最大亮點就屬深V剪裁直逼胸下，側面也向下開不饒人，遊走於率性與火辣之間。

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關鍵字：

劉詩詩, 辛芷蕾, 香奈兒, CHANEL, 芭莎

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