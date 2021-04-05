全智賢完美KO「災難五分褲」！「超細大腿」再貼身也沒在怕

記者王則絲／台北報導

有「廣告女王」封號的韓女星全智賢，除了各式高價保養、精品外，也擔任韓國平價服飾佐丹奴（GIORDANO）代言人，近日佐丹奴更新了春夏新品的形象，其中由全智賢示範一款連帽衫，搭配一般人眼中的「災難五分褲」，超貼身材質凸顯真實腿型，只見全智賢的大腿纖細程度太驚人，完美KO災難單品。

▲全智賢駕馭「災難五分褲」游刃有餘。（圖／翻攝自Giordano Korea）

全智賢代言佐丹奴服飾已經許久，雖然大多以樸實無華的日常服為主，甚至可以說沒有什麼特別漂亮的設計，但是像這種平常大家在生活上最頻繁穿著的服裝類型，反而比起華麗禮服更能凸顯女神的不凡，每每有新形象出爐，粉絲們都狂讚：「把300元穿成3,000元質感。」

▲全智賢總是能把平價服裝穿初高級感。（圖／翻攝自Giordano Korea）

這次新釋出的形象照中，全智賢再次示範許多基本款服裝，其中一套黑色連帽衫下，搭配的是貼身版型的五分褲，因為容易讓最真實的腿型原形畢露，所以在一般人眼中被視為「災難單品」。

但是全智賢駕馭起「災難五分褲」，看來絲毫不擔心擠出尷尬肉肉，因為根本就不就存在！超纖細的大腿展露無遺，與小腿形成筆直的線條，一雙傲人鉛筆腿讓人稱羨，完美KO五分褲的災難。

▲全智賢靠筆直鉛筆腿完美KO「災難單品」。（圖／翻攝自Giordano Korea）

此外，全智賢也一併演繹其他單品，穿上簡約素面的短版T恤，雙手一舉就能露出纖腰，搭配同樣極其貼身的直筒運動褲，完整包覆腿型與臀部曲線，即使沒有高跟鞋輔助、赤腳上陣，修長比例依舊驚人。

▲即使沒有修身鞋款輔助，赤腳演繹依然展現修長比例。（圖／翻攝自Giordano Korea）

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