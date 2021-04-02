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春夏「粉嫩包」浪漫又實搭！Jisoo愛用款、LV老花漸層　6款超欠收

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2021春夏各大精品紛紛推出時下流行「粉嫩包款」，一上架就掀起少女們的轟動！這次小編幫大家整理了6款主打粉嫩系列的精品包，其中香奈兒Chanel經典流浪包、迪奧Lady Dior手袋包都是熱門經典單品，既時髦又不會過分甜膩！

2021「春夏粉嫩系列」精品包款推薦：巴黎世家Balenciaga 櫻花粉沙漏包

近年來小型包款開始流行，一直霸佔巴黎世家Balenciaga熱銷排行榜的「沙漏包」，也是每位女星櫃子中的必備單品，不論是肩背還是手提都超有氣勢！

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲巴黎世家Balenciaga 櫻花粉沙漏包。（圖／Balenciaga）

簡單俐落的「沙漏」輪廓是這款包的一大特色，在這次春夏也特別推出櫻花粉色，採用光澤亮面的皮革材質，印上不規則的鱷魚皮壓紋，並配有金色的翻蓋、暗扣，也為整體包款增添時髦感！

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲巴黎世家Balenciaga 櫻花粉沙漏包。（圖／Balenciga）

2021「春夏粉嫩系列」精品包款推薦：香奈兒Chanel經典流浪包

同為小型包款的香奈兒Chanel經典流浪包，過去也是不少女星的愛用款，印上香奈兒經典菱格紋，鍊帶串上金白色珍珠，揹上去不僅氣質又百搭！

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲香奈兒Chanel經典流浪包。（圖／Chanel）

香奈兒Chanel經典流浪包採用小牛皮精製而成，手感非常滑順且低調，簡約的剪裁、大方的設計完全不失氣質，且包包內外皆附有隔層，根本不用擔心包包會亂成一團～

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲香奈兒Chanel經典流浪包。（圖／Chanel）

2021「春夏粉嫩系列」精品包款推薦：香奈兒Chanel小型金鍊口蓋包

香奈兒Chanel口蓋包以女性所配戴的狩獵子彈袋為原型設計，可愛的方形外觀搭上粉色的絲絨材質，貴氣感十足，是不是超想帶回家～

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲香奈兒Chanel小型金鍊口蓋包。（圖／Chanel）

香奈兒Chanel口蓋包整體以粉色為主，而背帶則以皮革、金鍊作點綴，比起以上幾款空間容量較大，外出攜帶非常方便～

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲香奈兒Chanel小型金鍊口蓋包。（圖／Chanel）

2021「春夏粉嫩系列」精品包款推薦：LV掛肩袋

這個粉嫩色系未免太可愛～這款Marshmallow是2021年春夏新出款式，掛肩袋除綴有經典的特大花紋外，竟然還是漸層的，像是艷陽夏日必喝的水蜜桃氣泡，真的超欠收！

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲LV掛肩袋。（圖／LV）

這款Marshmallow整體外型圓潤光滑，柔軟的皮革設計完美貼合身型，擁有S型裝飾鎖扣可拆除背帶，可以拿來短肩背、手提或臂挽攜帶都超級百搭！

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲LV掛肩袋。（圖／LV）

2021「春夏粉嫩系列」精品包款推薦：Fendi法棍包

少女心直接大爆棚！芬迪Fendi法棍包為今年春夏人氣限量包款，簡約大方的設計，不管任何場合都非常合適！

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲Fendi法棍包（圖／Fendi）

以滿版的紅色及粉嫩色系刺繡作為亮點，鑲上紅色滾邊氣勢十足，採用金色的正面翻蓋、磁扣更為精緻時髦，可拎、可掛的多種背法，在芬迪Fendi法棍包都適用，各位女孩們衝呀～

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲Fendi法棍包（圖／Fendi）

2021「春夏粉嫩系列」精品包款推薦：迪奧Lady D-LITE手袋包

大家對於Lady D-LITE手袋包一點也不陌生吧？這款Lady D-LITE手袋包是Dior的經典單品，也是韓國女星Jisoo愛用款之一。

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲迪奧Lady D-LITE手袋包（圖／Dior）

Lady D-LITE手袋包結合了經典優雅氣息及現代感，以bayadère主題圖案帶來全新演繹，白粉條紋相間十分可愛，這款絕對成為今年夏季必收包款！包包上附有環扣、提把孔眼及金屬字母吊飾，更為此增添質感～

▲粉紅精品包。（圖／美人圈）

▲迪奧Lady D-LITE手袋包（圖／Dior）

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

粉紅, 精品包, 包包, chanel, dior, fendi, balenciaga, lv

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