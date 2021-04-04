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奧斯塔羅12星座一周運勢0405-0411　牡羊錢賺飽飽、天秤感情穩定ING

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▲星座 。（圖／奧斯提供）

20210405-0411奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。

TOP2：牡羊座愛情運最旺！面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等讓這段情感立下更好的的基礎。

TOP3：處女座金錢運最旺！正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財。

本周需注意星座

1.雙子座事業運需要留意：下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

2.射手座愛情運需要留意：注意不是很積極的態度，在面對彼此之間的狀況或者體貼都要積極主動的給予另一半回饋，才有助感情的發展。

3.金牛座金錢運需要留意：正偏財運一般，不太有進財的機會，避免投機進財的想法。

牡羊座

整體運勢★★★★
牡羊朋友整體運勢平靜許多不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣了。

愛情運勢★★★★★
面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

事業運勢★★★★
成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報，另外若有正要簽屬合約或合作的朋友，奧斯也建議下周可以行動。

金錢運勢★★★★★
正財運勢非常良好，可以多加強本業有機會賺到許多錢，自有事業可以留意許多合作機會。

金牛座

整體運勢★★★
許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓金牛朋友顯得有點手足無措。

愛情運勢★★
雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題下周將重蹈覆轍，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

事業運勢★★★
計畫受到阻礙的狀況則更加明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，需要多加注意。

金錢運勢★★
正偏財運一般，不太有進財的機會，避免投機進財的想法。

雙子座

整體運勢★★★
不滿足的感覺將充斥在雙子朋友的生活裡頭，但這樣的不滿足卻並非外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，奧斯提醒下周要多加注意。

愛情運勢★★★
對於情感上的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做得不夠，不夠體貼或是不夠包容你，產生不少嫌隙，要注意囉。

事業運勢★★
下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

金錢運勢★★
偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過不容易抓住錢財。

巨蟹座

整體運勢★★★★★
巨蟹朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

愛情運勢★★★★
一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。

事業運勢★★★★
成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。

金錢運勢★★★★
正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息。

獅子座

整體運勢★★
獅子朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，舊有的事情來說也存在著無法有效控制的隱憂。

愛情運勢★★
在感情運勢方面下周和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大無法靜下心傾聽。

事業運勢★★★
無法有效掌握自己的份內工作或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★
錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

處女座

整體運勢★★★★
處女朋友下周變得積極許多，態度與想法也變得踏實許多，因此各方面都將立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己下周變得安心許多。

愛情運勢★★★★★
雙方積極踏實地為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期。

事業運勢★★★★★
自我能力的提升在下周完全的反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★
正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財。

天秤座

整體運勢★★★★
天秤座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★★
雙方享受在目前的感情相處當中，也不願意打破這樣的感覺，會是挺可以享受情感甜蜜的一周。

事業運勢★★★
事業方面都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★
正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔。

天蠍座

整體運勢★★★★
過往的熱情在下周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，因此讓忙碌好一陣子的天蠍朋友，下周也將有機會獲得充分的休息。

愛情運勢★★★★★
情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業運勢★★★★
目前的工作及學業中持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★
偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

射手座

整體運勢★★★
射手朋友下周將是怠惰的一周，面對事情都提不起動力來處理，思緒上的停擺也讓你在面對事情時感到些微的無力感。

愛情運勢★★
注意不是很積極的態度，在面對彼此之間的狀況或者體貼都要積極主動的給予另一半回饋，才有助感情的發展。

事業運勢★★★
力不從心的部份將更加明顯，多加注意手邊事情的發展，並適時的調整自己的狀況與心態，以免導致局面失衡。

金錢運勢★★
正偏財運平淡，不適合理財與投資的一周，要注意盲目的投資理財。

摩羯座

整體運勢★★★
摩羯朋友則顯得積極許多，開始不再像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範感覺不悅，但還是會遷就現況。

愛情運勢★★★★
不受到過去的影響，下周兩人顯得不再拘泥於過去，會尋找新的方向一起努力，對於目前的情感都很願意去調整相處狀況。

事業運勢★★★
積極的讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作周期，要好好把握。

金錢運勢★★
正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，要避免不必要的開銷。

水瓶座

整體運勢★★★
水瓶朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭的朋友起爭執，有一部份原因來自自己長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷。

愛情運勢★★★
雙方在下周漸漸地較願意敞開內心，願意和另一半溝通，雙方的關係在下周會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的也在下周開始逐漸趨緩。

事業運勢★★★★
有效掌握自己的進度也較能控制工作或學業上的狀況，並且讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★
金錢運勢不錯，但卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點。

雙魚座

整體運勢★★★
雙魚朋友情緒容易受到周遭朋友影響，面對自己想做的事或想法，奧斯建議要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

愛情運勢★★★
下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★
有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★
偏財運勢較差，正財運勢還不錯，留意老朋友為你帶來的進財機會。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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