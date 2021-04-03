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孫芸芸「小臉」絕招！用墨鏡搞「半張臉失蹤」　戴對帽子更顯「V」

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun

名媛孫芸芸帶貨力不容小覷，只要她用過的單品，都會令時尚迷瘋狂跟隨求入手同款，墨鏡、帽子等配件，總是能令整體噴發氣場與風格，也正是孫芸芸最愛用於穿搭的單品，有型之餘還能修飾臉型，迎來春夏之際，是時候搶先入手這些被譽為「小臉神器」的配件了，就讓孫芸芸示範最佳搭配法，利用配件，跟她一起變成小臉美女。

▲孫芸芸小臉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸小臉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸選戴T字形鏡框太陽眼鏡，修飾臉部線條。

孫芸芸戴著寶寶藍色系的太陽眼鏡，恰恰與她的粉橘口紅妝容撞色，簡直太春夏了，也令Po文下方粉絲們狂刷留言求問墨鏡同款，膠框墨鏡的透視感，為孫芸芸的灰色棉T造型注入一股清新感，只見她小心機選擇T型鏡框，上臉後立即修飾臉部線條，讓原先臉蛋更顯小「V」，俏皮卻不失氣場。

▲孫芸芸小臉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸小臉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸戴上可以「半張臉失蹤」的GENTLE MOSTER Frida 01超大鏡框。

不只服裝中有Oversize，就連墨鏡也要追求可以讓「半張臉失蹤」的超大鏡框，讓臉尺寸在視覺上瞬間小一半，熱愛GENTLE MOSTER大框方形墨鏡的孫芸芸，總是能輕鬆混搭日常，像是她IG Po文中tone on tone的焦糖色系休閒套裝，瞬間令墨鏡成為整體吸睛焦點。

▲孫芸芸小臉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸小臉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸臉上SPEKTRE Laurent系列墨鏡，讓臉蛋超顯小。

另外，孫芸芸登山時戴的SPEKTRE Laurent系列墨鏡，浮誇的設計同樣超顯得臉很小，俐落的線條設計，搭配酒紅色鏡片，適合想追求不同風格的女孩。

▲孫芸芸小臉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸小臉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸以CELINE復古棒球帽讓臉型更顯「V」字，NT$14,000。

孫芸芸前陣子以一件CELINE條紋中空裝，耍辣曬出腰上明顯的「川字腹肌」，惹火模樣引發不少話題，搭配一如往常極簡復古的CELINE「Ｃ」字棒球帽，讓她的臉型更顯「V」字，顯白的軍藍配色，在日常休閒中仍舊率性吸睛。

▲孫芸芸小臉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸小臉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲絕不會出錯的黑色one tone搭配。

黑色系絕對不會出錯，孫芸芸運用one tone搭配法，讓最基本的白T加牛仔丹寧造型的休閒穿搭，照樣女神氣場噴發，時髦得令人不容忽視，若是素顏又加上好幾天沒洗頭想要「遮油」，這樣的造型也很適合，懶女孩必須學會。

►孫芸芸撞包小18歲Rose！中空露辣腰對上青春學生妹　網驚呼：美到冒泡

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關鍵字：

孫芸芸, 墨鏡, GENTLEMOSTER, SPEKTRE, CELINE

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