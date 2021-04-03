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85度C春假咖啡「第二杯20元」　限定一天1杯現省70元

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▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲85度C春假推限定一日優惠活動。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

4月春暖花開進入兒童節、清明4天連假，許多民眾準備趁好天氣出遊，連鎖咖啡業者85度C在連假期間，「限定1天」推出特定品項第二杯只要20元優惠，無獨有三的包括星巴克、丹堤也同時祭出優惠方案，全部集中在2天之間齊發，春假期間連鎖咖啡優惠都在這！

▲85度C春假優惠,星巴克買一送一。（圖／85度C提供）

85度C針對4／4兒童節當天，推出「一年一度85℃週日好友日」活動，全台門市從上午10點開始到晚上8點，大杯冰拿鐵咖啡和大杯冰鮮奶茶，第二杯只要20元，以原價60元至90元計算，等同第二杯現賺40元至70元不等。業者表示，除好友日外，另加碼抽獎活動，85 Cafe APP會員4／30前，到門市購買拿鐵或鮮奶茶完成集點，可參加抽獎，獎項包括SWITCH遊戲機、星辰錶等。

▲85度C春假優惠,星巴克買一送一。（圖／85度C提供）

星巴克從4／2至4／5限定3天，推出「春遊團聚星巴克」活動，期間民眾穿戴「花朵衣服或配件」入店消費，購買2杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠，約打75折，每人每次至多兩組，而且大多數門市均有參加，僅機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠，讓你玩到哪喝到哪。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

丹堤咖啡也在4／4至4／5限定2天，推出店內飲品買一送一的優惠活動，消費者至店買2杯大杯以上飲品，可享買一送一，其中一杯免費！同時於咖啡行動購物網，也同步推出買三送二的寄杯優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

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星巴克, 丹堤, 85度C, 買一送一, 元旦, 新年, 第二杯半價, 第二杯20元

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