楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

記者鮑璿安／台北報導

「新疆棉」事件一路從瑞典服裝品牌H&M燒到運動品牌，更掀起藝人解約潮，楊冪、迪麗熱巴、彭于晏等人都已經與adidas解約。一連串的抵制行徑至今都未平息，有眼尖網友發現，楊冪被捕捉到的最新片場側拍照，過往腳上的adidas球鞋已經不見了，改穿大陸品牌「回力」。

「新疆棉事件」爆發之後，大陸女星楊冪第一時間與adidas解約，宣佈終止與品牌的全部合作，火速切割代言人頭銜，就連近日釋出的最新片場側拍照也暗藏玄機。楊冪身穿紐約時尚品牌Alice+Olivia白色上衣，胸前的鏤空細節相當搶眼，加上法國高級時裝品牌Balmain 黑白條紋短裙相呼應，同時露出白皙美腿，身材十分纖細，即便穿著簡單，也藏不住星味。

更有眼尖網友發現，楊冪腳上的球鞋悄悄改變了，因為過往與adidas有合約在身，楊冪常在私服搭配adidas球鞋，現在因「新疆棉事件」徹底消失了，取而代之的是大陸國產品牌「回力」旗下黑白格平底鞋。

▲VANS棋盤格鞋與大陸品牌回力（右），外觀區別僅在鞋側標籤。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

楊冪不穿還好，一穿更受矚目，這下疑似牽扯出案外案，不少人認為該鞋款與VANS有驚人相似，根本是仿冒抄襲之作，因為整體幾乎沒有差異，外觀比較明顯的區別就是鞋側的標籤，但仍有粉絲力挺楊冪到底，「立場明確」、「不穿adidas就好了。」

▲楊冪過往與adidas有合約在身經常穿著品牌鞋款，未來恐怕看不到了。（圖／CFP）

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