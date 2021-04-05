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瑞芳銅板美食大集合！酥脆蕃薯粿、芋頭小卷米粉湯　6家絕對要收藏

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瑞芳區熱門景點一定不能少了九份、金瓜石！想要運動的話也絕對要去鼻頭角公園！除了這些秘境景點之外，瑞芳區的銅板美食你知道了哪些？下面 6家必吃人氣美食幫你蒐集好囉！絕對要收藏在你的口袋名單，衝一波！怒吃一波啦！

豐味肉羹

已在瑞芳三十年以上的老店，不管是在地人還是觀光客，吃過一次都會再度回訪！每天純手工肉羹，鮮甜魚漿與新鮮豬肉令人感到十分滿足，湯頭運用大骨熬煮，清爽又鮮甜！羹湯可自行加入沙茶、黑醋，又更是不同風味！

▲瑞芳美食。（圖／MENU美食誌）

▲豐味肉羹。（圖／美食客 E mail 提供）

廟口跩跩什錦麵海鮮粥

位於瑞芳區福龍宮廟口的在地小吃，人氣必點海鮮什錦麵，有著滿滿的海鮮、Q彈麵條，再加上鮮甜湯頭，整碗都有著滿滿的古早味！除了必點什錦麵之外，記得來點滷小菜，入味又不死鹹！

▲瑞芳美食。（圖／MENU美食誌）

▲廟口跩跩什錦麵海鮮粥。（圖／美食客 若肉肉 提供）

阿婆蕃薯粿

吃完正餐，肚子還有點餓？那就來份蕃薯粿吧！每當看到蕃薯粿就能感覺到濃厚的古早味，到現在都深受眾人喜愛！現煎的蕃薯粿外皮有著脆脆的口感，一咬下嘴裡就能感受到濃厚的蕃薯香氣，整體吃起來也不會太油膩呢！

▲瑞芳美食。（圖／MENU美食誌）

▲阿婆蕃薯粿。（圖／美食客 Rubereat 汝伯吃貨地圖 提供）

福哥牛肉麵

招牌紅燒牛肉麵，牛肉塊份量多之外，吃起來也非常軟嫩；雖然是細麵條但咬起來十分Q彈！紅燒湯頭有著清淡的中藥香氣，整體喝起來是很清爽的，完全不會感到死鹹！

▲瑞芳美食。（圖／MENU美食誌）

▲福哥牛肉麵。（圖／美食客 腳桃白 提供）

阿春姨五十年古早味老店

相信光看照片就讓你大吃一驚了吧！這家米粉湯份量多之外，海鮮、芋頭、米粉、湯頭都非常好吃！新鮮小卷口感Q彈，芋頭也十分軟綿！湯頭帶著海鮮的鮮甜味與淡淡的芋頭香氣，來好幾碗都沒問題！

▲瑞芳美食。（圖／MENU美食誌）

▲阿春姨五十年古早味老店。（圖／美食客 王郁惠 提供）

旺角蝦球

九份老街逛累了？來顆蝦球補充能量！九份必吃炸物絕對不能少了旺角蝦球！一顆份量不小的蝦球，外皮炸得酥酥脆脆，裡頭吃的到鮮甜蝦子之外，喀滋喀滋的口感與上頭醬料一起吃，整體真的非常對味！如果覺得有點膩口，一定要搭配旁邊的涼拌小黃瓜，清爽又解膩喔！

▲瑞芳美食。（圖／MENU美食誌）

▲旺角蝦球。（圖／美食客 joycoach 提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 九份, 美食, 小吃, 平價, 新北市, 海鮮, 炸物, 牛肉, 牛肉麵, 瑞芳, 肉羹, 蝦球

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