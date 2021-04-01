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陳昊森淺淺一笑電死人　戴伯爵錶耍帥當「國際牌」

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▲▼PIAGET & BVLGARI 。（圖／公關照）

▲陳昊森成為伯爵全新形象大使。（圖／伯爵提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

以電影《刻在你心底的名字》走紅的陳昊森，近期成為時尚圈寵兒，伯爵（PIAGET）直接簽下他成為台灣、港澳、新加坡及馬來西亞地區全新形象大使，期望藉由他健康積極且充滿活力的形象，傳遞Sunny Side of Life的品牌精神，他興奮表示：「得知成為伯爵大使，心裡不停想著『我要做好我要做好我要做好』，然後期待跟品牌一起發生的每件事。」

▲▼PIAGET & BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼PIAGET & BVLGARI 。（圖／公關照）

▲陳昊森佩戴伯爵Polo系列伯爵藍鏤空超薄精鋼腕錶，895,000元。
 

首發的形象照中，陳昊森一連換上剛上市的Polo系列超薄鏤空腕錶、Altiplano Ultimate Automatic 18K白金超薄自動上鍊腕錶，同時搭配Possession系列鑽戒或手環，配件不同但他的放電力絕對一致，無論是凝望或淺淺一笑，都勾動粉絲目光，他自認有自信之外，展現時尚感最簡單的方式就是「不要多」，化繁為簡會看起來更有重點。

▲▼PIAGET & BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼PIAGET & BVLGARI 。（圖／公關照）

▲陳浩森戴伯爵鏤空錶同時搭配Possession系列18K白金鑽石戒指，560,000元。
 

除了台灣男神受國際品牌青睞，日本男星山下智久也走出桃色風波與出走老東家傑尼斯的陰霾，成為寶格麗（BVLGARI）最新珠寶與腕錶形象大使，第一波宣傳照中他戴主打的Aluminium鋁合金計時碼錶與B.zero1珠寶，示範型男穿搭術。

▲▼PIAGET & BVLGARI 。（圖／公關照）

▲日本男星山下智久近日成為寶格麗珠寶與腕錶品牌大使。（圖／寶格麗提供）

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關鍵字：

陳昊森, 伯爵, PIAGET, BVLGARI, 寶格麗, 山下智久

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