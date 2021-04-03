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男生戴珍珠也超帥！　MIKIMOTO酷項鍊2.4萬元入手

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▲▼ MIKIMOTO,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO 2021全新形象照傳遞珍珠不分性別，男、女都能穿戴的概念。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

珍珠聞名於世的MIKIMOTO，今年藉由全新男女模特兒合影的形象照，傳遞珍珠不分性別，任何人都能駕馭，熱騰騰上市的Mikimoto M Collection正是中性設計代表，以立體 「M」字為底，承載著日本Akoya珍珠，展現剛柔並濟的風貌，純銀鍍黑銠的項鍊24,000元便能入手。

▲▼ MIKIMOTO,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲Mikimoto M Collection 18K黃金墜鍊（左起）63,000元，鍍黑銠純銀墜鍊 24,000元，18K金耳環40,000元。

MikimotoTO M Collection以品牌的首英文字母 「M」為設計主軸，鑲嵌單顆珍珠，呈現簡潔俐落的風格，18K金與白金材質各有項鍊與耳環款式，另有鍍黑銠的純銀項鍊，帶有酷酷的味道，顛覆大眾對珍珠的想像。

▲▼ MIKIMOTO,Harry Winston 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲Mikimoto M Collection 18K白金墜鍊（左）75,000元，18K白金耳環50,000元。

品牌縮寫入設計還包括海瑞溫斯頓（Harry Winston），婚嫁系列中最熱門的HW Logo訂婚鑽戒兩側即由H與W字拱著美鑽，不僅代表品牌，也有夫（Husband）妻（Wife）之意，品牌將此經典化為Charms系列的小巧墜飾，是HW戒台的縮小版，中央鑲嵌約0.17克拉美鑽，可搭配項鍊佩戴。

▲▼ MIKIMOTO,Harry Winston 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Charms系列HW鉑金鑽石婚戒鍊墜，鑲嵌約0.17克拉鑽石，約100,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

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關鍵字：

MIKIMOTO, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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