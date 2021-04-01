Angelababy粉裙配「超假特效」被批土！倪妮深U大開，網驚：鎖骨能養魚

記者王則絲／台北報導

昨（31日）晚間大陸舉辦芭莎年度派對，現場大咖雲集。Angelababy（楊穎）於會前曝光的精修圖中，配合一套浪漫粉裙，特別靠特效讓她置身一片花海，卻讓網友狂批「土味」，不過鏡頭拉到現場，Angelababy再次靠生圖扳回一城。倪妮則是穿著一襲「超深U」復古訂製禮服在紅毯上爭奪目光，展露胸前大面積肌膚，粉絲們聚焦亮點：「鎖骨能養魚！」

▲Angelababy工作室釋出精修圖被網友批「土」。（圖／翻攝自微博）



Angelababy這回出席盛會以DIOR 2021春夏的透視風浪漫粉裙作為紅毯造型，演繹自己最擅長的浪漫公主風。由工作室搶先曝光的一組精修圖中，為呼應服裝造型，特別將場景設置於一片粉色花海當中，讓Angelababy彷彿像仙子一樣在其中翩翩起舞，畫面浪漫優美，不過卻遭到網友們狂批：「你是用美圖秀秀Ｐ的嗎？」、「有夠土」、「攝影是認真的嗎⋯⋯」、「毀了baby的顏值。」

▲透視風粉嫩裙裝讓Angelababy的白皙美腿若隱若現。（圖／CFP）



而派對現場上捕捉到Angelababy的生圖釋出，可以看見畫風正常許多，身上的抓皺粉嫩色連身裙，看似保守其實大面積都是透紗組成，若隱若現的雙腿在現場照中看得更清晰，仙氣之間小小洩漏女人味，也算是為「土味精修圖」扳回了一城。

▲女星倪妮穿著GUCCI訂製服出席盛會。（圖／CFP）



倪妮當天則是選擇穿上GUCCI的訂製禮服現身，絲絨拼接的長禮服上，於肩膀綴上了褐紅色的蝴蝶結流蘇，顯得高貴優雅，濃烈復古風格也讓她在紅毯上特別突出，尤其是胸前「挖到胃」的深U設計，展露了大面積肌膚，讓粉絲們全聚焦在一亮點：「鎖骨太美了」、「那鎖骨真的可以養魚！」

▲許多網友們聚焦在倪妮鎖骨上，驚呼：「那鎖骨真的可以養魚！」（圖／翻攝自微博）



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