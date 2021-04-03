節約用水從生活做起！注意馬桶、廢水二次利用　5個小習慣減少浪費

▲省水撇步。（圖／Pexels@Nithin PA、Pinterest）

隨著地球暖化、氣候變遷等影響，近期台灣進入了 56 年來最嚴重的「水荒」，多數水庫的蓄水量不斷下降，預測剩餘可使用的天數也不到 60 天，直教人緊張、心慌。

對此，許多家事達人、環保學家紛紛提出日常生活中有效省水的方法，力邀民眾共同努力、節約用水。編輯特別針對水利署和專家們的建議，整理了 5 個方向的省水撇步，平常多盡一點心力，就能減少浪費水資源的風險。

1. 時時注意水龍頭、馬桶

▲用完水後，一定要確認水龍頭有沒有鎖緊。（圖／Pexels@Sora Shimazaki）

當生活過得太過方便，時常會讓人忘記應該要保有「節約能源」的警覺。例如用完水後，水龍頭有沒有鎖緊，還是讓它滴滴答答一整夜，或者沖完馬桶後，沒有注意把手是否有歸位，讓裡面的水不斷流動，這些全都是藏在生活裡的陷阱。

另外，此階段正處重要的防疫期，在洗手清潔的時候，也要注意將手撥濕使用洗手乳搓揉時，記得先將水龍頭關起來，待搓揉完畢後再打開沖洗；如果每個人都能養成好習慣，省下來的水量將會十分可觀！

2. 減少泡澡次數，以淋浴為主

▲洗澡多以淋浴為主（圖／Pinterest）

泡澡能促進循環、協助代謝，還能夠紓解一整天下來緊繃的神經。然而，在此時必須節省用水的關鍵期來看，可能得暫時揮別這項舒服的享受了！

使用浴缸泡澡，一次大概需要 150 公升的水量，加上得先將身體沖洗乾淨，洗一次澡下來所浪費的水是非常驚人的。建議改用淋浴取代泡澡，一般淋浴時約使用 70 公升的水量，比泡澡少了將近一半的量，在這個節骨眼就先忍耐一下吧。

3. 用洗米水、煮麵水清洗碗盤

▲用洗米水、煮麵水清洗碗盤。（圖／Pexels@cottonbro）

若是家中有在開伙，平常用來洗米、煮麵的水也是別有用途的。

運用「二次利用」的概念，把這些用過的水保留下來，清潔碗盤時先簡單沖洗一輪，便能先將吸附於碗盤上的髒汙、油脂去除一番，接著再深入清洗的時候，自然能達到節約用水的目標。

4. 除濕機收集的水可燒花、拖地

▲除濕機收集的水可燒花、拖地。（圖／Pinterest）

尤其北部，潮濕的天氣讓家家戶戶通常都有一台除濕機，有時不到一天的時間，裡頭所收集到的水量就已經注滿了。

而這些收集到的水，同樣有「再被運用」的價值，但畢竟是來自環境中的水氣，還是盡量不要跟食物混在一起；將除濕機裡的水，用來燒花、拖地或者擦拭桌面、窗戶…，活用於一般的家事清潔上，就是很好的選擇。

5. 食物提前退冰，善用微波爐

▲解凍的食物善用微波爐（圖／Pexels@Lisa Fotios）

回到烹飪的層面，煮婦們為了變換每天的菜色，在食材和料理的選擇上，自然會有許多變化。

針對需解凍的醬料或食物，盡量避免需要大量用水的「隔水加熱」。建議前一天可以先把要煮的冷凍食品放到冷藏退冰，如果退得不夠徹底，再用微波爐的解凍功能加以協助。

水，是每日生活的必需品，無論是身體需求和外在必要，對我們來說都是永遠不可或缺的重要角色。好好珍惜水資源，在危機的時刻共體時艱，養成好習慣，一起度過這次的缺水危機。

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