fb ig video ETtoday search mobile

節約用水從生活做起！注意馬桶、廢水二次利用　5個小習慣減少浪費

>

▲省水妙招。（圖／女子學）

▲省水撇步。（圖／Pexels@Nithin PA、Pinterest）

隨著地球暖化、氣候變遷等影響，近期台灣進入了 56 年來最嚴重的「水荒」，多數水庫的蓄水量不斷下降，預測剩餘可使用的天數也不到 60 天，直教人緊張、心慌。

對此，許多家事達人、環保學家紛紛提出日常生活中有效省水的方法，力邀民眾共同努力、節約用水。編輯特別針對水利署和專家們的建議，整理了 5 個方向的省水撇步，平常多盡一點心力，就能減少浪費水資源的風險。

1. 時時注意水龍頭、馬桶

▲省水妙招。（圖／女子學）

▲用完水後，一定要確認水龍頭有沒有鎖緊。（圖／Pexels@Sora Shimazaki）

當生活過得太過方便，時常會讓人忘記應該要保有「節約能源」的警覺。例如用完水後，水龍頭有沒有鎖緊，還是讓它滴滴答答一整夜，或者沖完馬桶後，沒有注意把手是否有歸位，讓裡面的水不斷流動，這些全都是藏在生活裡的陷阱。

另外，此階段正處重要的防疫期，在洗手清潔的時候，也要注意將手撥濕使用洗手乳搓揉時，記得先將水龍頭關起來，待搓揉完畢後再打開沖洗；如果每個人都能養成好習慣，省下來的水量將會十分可觀！

2. 減少泡澡次數，以淋浴為主

▲省水妙招。（圖／女子學）

▲洗澡多以淋浴為主（圖／Pinterest）

泡澡能促進循環、協助代謝，還能夠紓解一整天下來緊繃的神經。然而，在此時必須節省用水的關鍵期來看，可能得暫時揮別這項舒服的享受了！

使用浴缸泡澡，一次大概需要 150 公升的水量，加上得先將身體沖洗乾淨，洗一次澡下來所浪費的水是非常驚人的。建議改用淋浴取代泡澡，一般淋浴時約使用 70 公升的水量，比泡澡少了將近一半的量，在這個節骨眼就先忍耐一下吧。

3. 用洗米水、煮麵水清洗碗盤

▲省水妙招。（圖／女子學）

▲用洗米水、煮麵水清洗碗盤。（圖／Pexels@cottonbro）

若是家中有在開伙，平常用來洗米、煮麵的水也是別有用途的。

運用「二次利用」的概念，把這些用過的水保留下來，清潔碗盤時先簡單沖洗一輪，便能先將吸附於碗盤上的髒汙、油脂去除一番，接著再深入清洗的時候，自然能達到節約用水的目標。

4. 除濕機收集的水可燒花、拖地

▲省水妙招。（圖／女子學）

▲除濕機收集的水可燒花、拖地。（圖／Pinterest）

尤其北部，潮濕的天氣讓家家戶戶通常都有一台除濕機，有時不到一天的時間，裡頭所收集到的水量就已經注滿了。

而這些收集到的水，同樣有「再被運用」的價值，但畢竟是來自環境中的水氣，還是盡量不要跟食物混在一起；將除濕機裡的水，用來燒花、拖地或者擦拭桌面、窗戶…，活用於一般的家事清潔上，就是很好的選擇。

5. 食物提前退冰，善用微波爐

▲省水妙招。（圖／女子學）

▲解凍的食物善用微波爐（圖／Pexels@Lisa Fotios）

回到烹飪的層面，煮婦們為了變換每天的菜色，在食材和料理的選擇上，自然會有許多變化。

針對需解凍的醬料或食物，盡量避免需要大量用水的「隔水加熱」。建議前一天可以先把要煮的冷凍食品放到冷藏退冰，如果退得不夠徹底，再用微波爐的解凍功能加以協助。

水，是每日生活的必需品，無論是身體需求和外在必要，對我們來說都是永遠不可或缺的重要角色。好好珍惜水資源，在危機的時刻共體時艱，養成好習慣，一起度過這次的缺水危機。

延伸閱讀：

「髒亂」與「濕氣」是居家空間的兩大敵人！善用衛浴佈置，4 招打造專屬私密小空間

料理應為享受，而不是負擔！3 個廚房重點區域，學會善用小蘇打粉，讓廚房回到最清爽的狀態

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 生活, 省水, 節約用水, 缺水, 習慣, 水荒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

金世正意外撞衫潤娥只好「裝輸」　靠胸上開洞、馬甲線贏回來

金世正意外撞衫潤娥只好「裝輸」　靠胸上開洞、馬甲線贏回來

4月12星座運勢！牡羊偏財運旺、摩羯撐到最後機會就是你的 「全球最美」林珍娜撞衫吳謹言輸了！　凸肚現形火辣比例失蹤 85度C春假咖啡「第二杯20元」　限定一天1杯現省70元 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女 「忍者鞋」意外好搭！簡約率性、日系仙女風都能完美消化 感情上最慢熱的3大星座！金牛需要想清楚、Top 1會考驗對方真心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面