fb ig video ETtoday search mobile

「腰圍58公分」日妞傳授「肋骨按摩法」　狂瘦側腰腹打破減肥瓶頸

>

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@yui_beauty3

施行減肥時，最容易遇到的瓶頸不外乎是局部肥肉，尤其腰間肉是許多人的共同煩惱，即使是偏瘦的人也可能有腰間贅肉的困擾。一位日本女生Yui就十分推廣「腹式呼吸法」＋「肋骨按摩法」來瘦腹，每天各一分鐘做下來一點都不難，現在她也一直維持著58公分（約23腰）的腰圍，為大家做了最好的示範。

▲日妞肋骨按摩法。（圖／翻攝自IG）

腹式呼吸法

「腹式呼吸法」做起來其實是相當需要專注力的，方法為用鼻子慢慢地吸氣吸飽，直到腹部隆起，憋住氣大約1、2秒，接著再慢慢用嘴巴「呼」氣，每天一分鐘有意識的深層呼吸，能夠運用到腹部深處的肉，對於消脂很有幫助。

▲日妞肋骨按摩法。（圖／翻攝自IG）

肋骨按摩法

而「肋骨按摩法」大家可能就比較少聽見，這位日本女生Yui是為美妝部落客，經常在IG上分享瘦身教學，其中這項「肋骨按摩法」就被網民們推爆。

透過Yui的影片示範，會發現其實肋骨按摩法非常簡單，首先可以先將身體往前傾，從上腹部找出肋骨位置，用雙手四隻手指頭從上腹部肋骨中間開始按摩，約按壓進1個指節的深度，記得不需要太用力，並沿著肋骨下緣，往兩側慢慢按摩到最外圍，這樣就完成了。

▲日妞肋骨按摩法。（圖／翻攝自IG）

將「腹式呼吸法」搭配「肋骨按摩法」有事半功倍的效果，每天各花一分鐘做，其實並不難，看著Yui令人稱羨的纖腰，也讓人感覺相當有公信力，如果你也有側腰肉的困擾，不妨給自己一個機會試試看。

關鍵字：

日妞, 日本女生, 減肥, 瘦身, 瘦腹, 瘦腰, 腹式呼吸, 肋骨按摩法

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有

IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有

台情侶3大分手原因出爐　「床事不合」排第二，冠軍是感情大魔王 蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女 皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物 85度C春假咖啡「第二杯20元」　限定一天1杯現省70元 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 「全球最美」林珍娜撞衫吳謹言輸了！　凸肚現形火辣比例失蹤 「忍者鞋」意外好搭！簡約率性、日系仙女風都能完美消化

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面