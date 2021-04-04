「腰圍58公分」日妞傳授「肋骨按摩法」　狂瘦側腰腹打破減肥瓶頸

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@yui_beauty3

施行減肥時，最容易遇到的瓶頸不外乎是局部肥肉，尤其腰間肉是許多人的共同煩惱，即使是偏瘦的人也可能有腰間贅肉的困擾。一位日本女生Yui就十分推廣「腹式呼吸法」＋「肋骨按摩法」來瘦腹，每天各一分鐘做下來一點都不難，現在她也一直維持著58公分（約23腰）的腰圍，為大家做了最好的示範。

腹式呼吸法

「腹式呼吸法」做起來其實是相當需要專注力的，方法為用鼻子慢慢地吸氣吸飽，直到腹部隆起，憋住氣大約1、2秒，接著再慢慢用嘴巴「呼」氣，每天一分鐘有意識的深層呼吸，能夠運用到腹部深處的肉，對於消脂很有幫助。

肋骨按摩法

而「肋骨按摩法」大家可能就比較少聽見，這位日本女生Yui是為美妝部落客，經常在IG上分享瘦身教學，其中這項「肋骨按摩法」就被網民們推爆。

透過Yui的影片示範，會發現其實肋骨按摩法非常簡單，首先可以先將身體往前傾，從上腹部找出肋骨位置，用雙手四隻手指頭從上腹部肋骨中間開始按摩，約按壓進1個指節的深度，記得不需要太用力，並沿著肋骨下緣，往兩側慢慢按摩到最外圍，這樣就完成了。

將「腹式呼吸法」搭配「肋骨按摩法」有事半功倍的效果，每天各花一分鐘做，其實並不難，看著Yui令人稱羨的纖腰，也讓人感覺相當有公信力，如果你也有側腰肉的困擾，不妨給自己一個機會試試看。