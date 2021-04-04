忽冷忽熱就用「洋蔥式穿搭」！5個必備行頭　保暖又能提升層次感

▲洋蔥式穿搭。（圖／Pinterest、Pinterest、Pinterest）

俗話說：「春天後母心」，用以比喻春天的天氣變化多端，就像後母的心情一樣難以捉摸。在這個陰晴不定，忽冷忽熱的日子裡，一不小心便很容易因為穿錯衣服而感冒，令人十分困擾。

相信大家都知道「洋蔥式穿搭」，由薄到厚，一層一層增加保暖度，以對應時而雨、時而晴的環境氣候。除了基本的概念之外，平常也可以利用一些簡單的配件以備不時之需，而且還能提升衣著搭配上的層次感，讓穿搭變得多元有趣！

1. 帽子

▲帽子搭配。（圖／Pinterest、.ST Taiwan、Pinterest）

突如其來的降雨、冷空氣，總是讓人無法招架，有時候一陣風吹過來，刺骨的「冰封感」真是教人鼻水直流，甚至出現偏頭痛的症狀。但是許多時候，為了配合穿搭的協調，不見得會穿上附有帽子的外套或上衣，這時則可以當日的風格，選擇適合的帽子來做搭配。

例如毛帽、鴨舌帽、貝蕾帽，那些戴起來很好看，卻總是沒有機會戴上的帽子，最適合配合現在的天氣，隨心所欲地戴上、展現不同的自我風采。

2. 圍巾

▲絲巾是穿搭亮點。（圖／Pinterest、.ST Taiwan、Pinterest）

曾有家醫師分享，保暖的重點在於「脖子」，只要頸部溫暖，全身自然就會維持熱的循環，保有一定的溫度。

因此，這時各式的絲巾、圍巾、領巾就派上用場啦！視氣溫的高低，選擇要使用哪種材質的圍巾，如果是日夜溫差大的氣候，日系的多變的絲巾便是必備的亮點；如果是陰雨綿綿的冷氣團，則可選用較為厚質地的圍巾，緊緊包住脖子，讓身體變得舒適暖和。

3. 內搭褲

▲腳暖身體暖。（圖／Pazzo、Pinterest、Pinterest）

小腿是人類的第二個心臟，除了脖子之外，腿部的保暖同樣也很重要！

近幾年流行的穿搭中，講求有視覺效果的層次感，即便穿著一件式的洋裝，也會搭配長褲或內搭褲，來增加搭配的豐富度，以內搭褲來說，特別適合在天氣轉涼時使用，上半身是一件長版的上衣、洋裝，配上內搭褲不僅有顯瘦的效果，再搭配可愛的襪子和球鞋，比例就會變得更好喔。

4. 針織背心

▲針織背心。（圖／.ST Taiwan、Pinterest、Pinterest）

針織背心是這兩年不敗的經典，不管是冬天寒冷的天氣，或者是要應付現階段說變就變的氣溫，它同時兼具保暖與時尚的功用，不少明星也領銜這波穿搭風潮，讓人多了許多搭配的參考值。

穿著洋裝、襯衫、單色上衣都很適合套上針織背心；如果穿的當天突然又變冷，即使脫掉也不會影響整體的造型，這麼方便的單品，想要人不包色都難！

5. 羽絨外套

▲輕羽絨衣適合季節交替搭配。（圖／Pinterest、Pinterest、Pinterest）

最後是冬季必備的羽絨外套，雖然乍看一下很像是屬於冬季的衣服，但其實在季節交替時，它也是一項很好用的搭配。

重點在於，羽絨衣重量輕、且不占空間，只要稍微摺一摺就能好好收納了，放在包包或提袋裡，更不會顯得很累贅！此外，最近的羽絨外套做的越來越有質感，揮別「米其林寶寶」的形象，現在有分長版、短版，以及各類顏色和拼布的設計，又給了女孩們更多選擇了。

運用配件保暖，變出每天的穿搭風采，還能為一成不變的生活增添一些樂趣。趁著現在早晚溫差大、氣候多變化的時候加以「練習」，藉以提升自己的穿搭技巧也是不錯！

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