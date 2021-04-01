4月新鞋太萌！adidas奇妙仙子漸層色、PUMA狐狸小白鞋人氣超高

▲《ET FASHION》整理出4月熱門鞋款一次看 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

4月才剛開始，就已經有不少超夯話題鞋款值得入手，像是adidas Originals 與Disney聯手打造「Kermit科米蛙」小白鞋，最受歡迎的俏皮青蛙一躍而上Stan Smith；當然也不能少了PUMA 與巴黎精品 MAISON KITSUNÉ 首度攜手合作，將小狐狸藏於鞋後，以縫線刺繡方式呈現，現在《ET FASHION》整理出4款夯鞋，絕對讓鞋控陷入失心瘋啦！

adidas Originals 與Disney攜手

▲滿版科米蛙Stan Smith超可愛，奇妙仙子則以夢幻的漸層配色鞋帶呈現。（圖／品牌提供）

全新Stan Smith系列將許多迪士尼、皮克斯、星際大戰、漫威的經典綠色角色躍上鞋身，科米蛙款式Stan Smith經典白綠設計外，以個性肖象或是滿版科米蛙躍上鞋面，更排列成了科米蛙名字的首字母「K」側面的氣孔或是鞋後跟「It’s not easy being green 」的綠色標語，更添收藏價值。《小飛俠》中的Tinker Bell奇妙仙子則以夢幻的漸層配色鞋帶呈現，呼應鞋後跟精美的漸層色編織；《怪獸電力公司》的MIKE麥克更化身奶油鞋款讓人愛不釋手。

PUMA 與巴黎精品 MAISON KITSUNÉ 首度攜手合作

▲招牌狐狸 LOGO藏身於 PUMA Roma KITSUNE之上。（圖／品牌提供）

運動品牌 PUMA 與巴黎精品 MAISON KITSUNÉ 首度攜手合作，充滿了獨特的巴黎東京混血美學，招牌狐狸 LOGO更是一大亮點，像是最受歡迎的白色皮革鞋，完美遊走於正式和休閒場合，貫穿對比縫線及焦糖橡膠大底增添辨識度，小狐狸則藏於鞋後，以縫線刺繡方式呈現，精緻之餘充滿精品氛圍。

Reebok與美國嘻哈歌手A$AP NAST合作

▲Reebok首度攜手美國嘻哈歌手A$AP NAST，打造最新CL Legacy鞋款，將於4月2日開賣 。（圖／品牌提供）

Reebok首度攜手美國嘻哈歌手A$AP NAST，打造最新CL Legacy鞋款，靈感來自於80後期至90年代初期的復古氛圍，鞋款延續復古配色及異材質拼接元素，採用絨布鞋面，融合AZTEC的鞋型與鞋帶設計，另搭配加厚EVA中底與鋸齒狀大底，兼備設計感和舒適性。

PALLADIUM最新懶人靴 TRAVEL LITE

▲PALLADIUM首度發表專為懶人設計的FAST LACING快速綁帶系統 。（圖／品牌提供）

PALLADIUM首度發表專為懶人設計的FAST LACING快速綁帶系統，「TRAVEL LITE系列」一拉輕鬆上腳，單手即可自由調整鬆緊，包含經典色彩 : 力量黑、太空白、沙漠色、軍事綠，且平均單鞋重量只有225克，是背包客輕裝的首選。