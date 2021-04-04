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抹茶控必收的甜點清單！布朗尼、千層蛋糕　12款吃了彷彿置身日本

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

想去日本又不能如願，就用抹茶甜點來撫慰心靈吧！這裡精選了12樣不同種類的抹茶口味點心，從蛋糕、塔到大福都有，嚴選用料讓大家品嚐到濃濃日式風味，咬一口就彷彿置身日本。

1.ponpie 白玉抹茶澎派

這款派選用日本靜岡抹茶粉製成，裡面包了養生少糖的紅豆餡和香Ｑ爽口的白玉麻糬，咬下去能品嚐到清爽不膩的好滋味，很適合跟濃茶搭配食用。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

2.宇宙小艇 小山園抹茶巴斯克乳酪蛋糕

巴斯克乳酪蛋糕做成抹茶口味更吸引人，這款就把極濃宇治丸久小山園抹茶，拌入法國頂級KIRI奶油乳酪，不僅保有經典巴斯克乳酪的焦香，更能吃到濃郁抹茶布蕾的濕潤口感。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

3.幸福肥手作點心 65%濃抹茶千層

這款蛋糕使用小山園抹茶，把濃郁抹茶夾入一層一層的蛋糕之中，細緻的蛋糕體堆疊起來綿密柔軟，一口咬下能感受到抹茶的微苦回甘。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

4.奈良櫻手作烘焙 抹茶生乳捲

生乳捲中間夾入抹茶餡更誘人，他們使用以傳統石臼研磨的京都百年老店宇治抹茶，搭配特製日式抹茶蛋黃醬，再將萬丹紅豆與香Q的抹茶麻糬融入其中，咬一口立即感受濃郁香氣。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

5.有點秋食物工作室 10入抹茶系列達克瓦茲

有點秋食物工作室以三種濃度的抹茶奶霜，去呈現每一款達克瓦茲的風味搭配，打造10種獨特選擇，從抹茶oreo、抹茶拿鐵到抹茶地瓜奶霜等等，將意想不到的組合完美結合，帶給你多層次的體驗。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

6.蘇格蕾法式甜點 小山園生抹茶塔6吋

這款抹茶塔以小山園抹茶甘納許結合手工捏製酥脆塔皮，用抹茶獨特的醇苦香降低白巧克力的甜膩感，搭在一起是完美組合，也是抹茶控的最佳選擇。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

7.桃德先生手工布朗尼專賣 抹茶白巧克力布朗尼

這款布朗尼是將香濃白巧克力融化後，拌入大量抹茶粉所製成，每一口都能吃到白巧克力碎粒的口感，苦中帶甜，甜中又散發抹茶香，再撒上經烘烤的抹茶奶酥，讓你味蕾層次提升。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

8.七見櫻堂 抹茶生巧克力

這款抹茶生巧克力入口即化，能嘗到抹茶與巧克力的香味，它是以恰到好處的油水比例和精密溫度控制製作而成，會讓你一口接一口停不下來，不知不覺就吃完一整盒。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

9.theRoll 小山園抹茶蛋卷

手工製作的蛋捲選用京都宇治丸久小山園抹茶，以精準的溫度、比例，調和瑞士Lindt白巧克力，茶味與白巧克力的甜味結合，展現沉穩的優雅滋味。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

10.和日手作大福 京都宇治抹茶紅豆大福

大福有著軟Q外皮，內餡以日本京都宇治抹茶抹茶、屏東萬丹紅豆、澳洲香醇乳酪相互結合，打造細緻柔滑的質地，能吃到略帶苦韻的抹茶香與綿密微甜的紅豆餡。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

11.全家 白玉抹茶紅豆酷繽沙

全家的酷繽沙系列很受歡迎，其中大受好評的「白玉抹茶紅豆酷繽沙」近期又再度回歸，靜岡抹茶風味冰沙與紅豆冰淇淋結合，打造多層次口感，加上依然保持Q彈的白玉麻糬更美味。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

▲全家的「白玉抹茶紅豆酷繽沙」重新回歸，還推出新品「草莓起司蛋糕酷繽沙」。（圖／全家提供）

12.全聯 「We Sweet X 一〇八抹茶茶廊」聯名系列

全聯這次找來一〇八抹茶茶廊推出聯名系列，他們嚴選來自京都宇治的抹茶，將濃郁茶香注入各種甜點中。這次主推的是「抹茶富士山捲」，外觀做成山一樣的三角形，外層的戚風蛋糕體柔軟濕潤，內層的餡料和頂部淋上的抹茶甘納許，都有著濃濃茶香。

▲抹茶甜點。（圖／pinkoi提供）

▲全聯這次的聯名系列主推「抹茶富士山捲」。（圖／全聯提供）

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關鍵字：

pinkoi, 抹茶, 甜點, 點心, 蛋糕

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