男生這樣噴超NG！王陽明傳授「香水撩妹招」，大方點就對了

▲王陽明一身帥氣現身迪奧香氛世家度假限量快閃店。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 高雄報導

全台首間迪奧香氛世家度假限量快閃店，今（4/1）進駐高雄漢神巨蛋，特別邀請男神王陽明擔任開幕嘉賓，大方分享最愛女生噴帶有甜味的香水，更現場傳授噴香水密技，教你成功撩到另一半。

▲迪奧將日本快閃店原汁原味搬來高雄。

繼日本之後，品牌高規格將約依印花藝品空運來台，讓消費者感受品牌經典印花刻劃出的迷幻叢林風光，細膩探索叢林間猛獅、獼猴、珍禽異獸們的神祕蹤跡，並以經典香氣引領您恣意遨遊，探索充滿精緻細節的摩登趣味。

▲Dior香氛世家 幸運時刻香氛2021限量版，125ml，8,000元。

對香氛非常有研究的王陽明，特別推薦可以與另一半一同使用的Couple香氛：「我覺得《幸運時刻香氛》滿適合的，它清新宜人的香調，是平常周末休閒居家時光都能使用的香水，可以很舒服地享受兩人世界。而且很喜歡Lucky這個名字所代表的寓意，因為Dizzy就像是我的幸運符一樣。

▲王陽明分享從高中開始就有噴香水習慣。

被問及如何利用香水撩女生，他建議男生大方一點送女生香水，再來就是自己身上香味不要太濃，建議噴一兩下在空中，走進去轉個圈就剛剛好，他也開心分享剛已預定香水客製化的刻字服務，他會將自己的名字Sunny、蔡詩芸Dizzy和女兒Katiya的英文名首字刻在香水上，對他來說特別有意義。

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