fb ig video ETtoday search mobile

男生這樣噴超NG！王陽明傳授「香水撩妹招」，大方點就對了

>

▲▼DIOR 王陽明。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲王陽明一身帥氣現身迪奧香氛世家度假限量快閃店。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 高雄報導

全台首間迪奧香氛世家度假限量快閃店，今（4/1）進駐高雄漢神巨蛋，特別邀請男神王陽明擔任開幕嘉賓，大方分享最愛女生噴帶有甜味的香水，更現場傳授噴香水密技，教你成功撩到另一半。

▲▼DIOR 王陽明。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲迪奧將日本快閃店原汁原味搬來高雄。

繼日本之後，品牌高規格將約依印花藝品空運來台，讓消費者感受品牌經典印花刻劃出的迷幻叢林風光，細膩探索叢林間猛獅、獼猴、珍禽異獸們的神祕蹤跡，並以經典香氣引領您恣意遨遊，探索充滿精緻細節的摩登趣味。

▲▼DIOR 王陽明。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Dior香氛世家 幸運時刻香氛2021限量版，125ml，8,000元。

對香氛非常有研究的王陽明，特別推薦可以與另一半一同使用的Couple香氛：「我覺得《幸運時刻香氛》滿適合的，它清新宜人的香調，是平常周末休閒居家時光都能使用的香水，可以很舒服地享受兩人世界。而且很喜歡Lucky這個名字所代表的寓意，因為Dizzy就像是我的幸運符一樣。

▲▼DIOR王陽明。（圖／品牌提供）

▲王陽明分享從高中開始就有噴香水習慣。

被問及如何利用香水撩女生，他建議男生大方一點送女生香水，再來就是自己身上香味不要太濃，建議噴一兩下在空中，走進去轉個圈就剛剛好，他也開心分享剛已預定香水客製化的刻字服務，他會將自己的名字Sunny、蔡詩芸Dizzy和女兒Katiya的英文名首字刻在香水上，對他來說特別有意義。

►「5個壞習慣」讓你自毀雙唇，塗再美的唇膏也顯老態

關鍵字：

Dior, 王陽明, 香水, 撩妹

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021脫單機率最高的敗犬星座TOP 5　天蠍趕進度、第一名真的可以嫁了

2021脫單機率最高的敗犬星座TOP 5　天蠍趕進度、第一名真的可以嫁了

蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女

蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

連假爽喝一波！　星巴克「穿花花」第二杯半價　丹堤、伯朗買一送一連發 爆紅巨大「油漆桶洋芋片」台灣買得到了　追劇耍廢抱著吃超過癮 IKEA內湖店4／28開幕接手敦北　官方已證實 全台首間「遊艇造型星巴克」頭城開幕　滿額贈品超級美！ 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 超親民！凱特王妃就愛「平價款」，愛用乳霜竟才200元 GUESS被踢爆仿冒「最火手袋」秒下架　連PRADA、DIOR也全都仿好仿滿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面