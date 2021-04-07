戀愛系手袋集合！LV粉嫩漸層老花包太夢幻、DIOR托特染上草莓牛奶色

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝品牌官網

彷彿在夏日豔陽的沙灘上，坐在條紋陽傘下，涼爽的啜飲著微醺粉色氣泡酒，Louis Vuitton夏日膠囊系列「By The Pool」，注入滿滿的度假感，運用粉嫩漸層與繽紛色彩，打造超夢幻的經典Monogram老花，不管是手袋、小皮件等等都噴發海島氣息 ; DIOR也帶來令少女們無法招架的「草莓牛奶」浪漫配色，一背上身就瞬間甜美，隨時充滿春夏的度假氛圍。

▲LV By The Pool系列 MARSHMALLOW手袋，NT$86,000。

系列夢幻變色漸層的Monogram老花，靈感來自夏日必備的粉色氣泡酒，被放大的老花圖騰不容忽視躍上包款，LV乘著系列推出如同棉花糖般蓬潤、柔軟的全新Marshmallow包款，能完美貼合女孩們的身型，搭配可調節長度、與拆卸的皮革鍊帶，不論手提、肩背都時髦百搭。

▲LV By The Pool系列 PAPILLON包款，NT$89,000 。

附有可拆式圓形零錢包的二合一Papilon BB手袋，寫有「Louis Vuitton」字樣的尼龍肩背帶，為甜美的粉金配色帶來率性氛圍，也可以直接手提搭配，豐富穿搭風格。

▲LV By The Pool系列 Multi Pochette Accessoires三合一手袋，NT$76,000。

多次賣到缺貨的三合一老花包，也在Summer膠囊系列換上全新粉調，相較二合一Papilon BB手袋，是更顯低調的莫蘭迪粉色，輕鬆就能加入日常穿搭。

▲LV By The Pool系列 TRIO 隨身包，NT$61,500。

▲LV By The Pool系列 迷你小皮包，NT$26,300。

▲LV By The Pool系列 卡片套，NT$15,800。

女孩們最期待的小皮件當然也沒少，系列中最惹人注目的Trio三合一小包，分別以最能代表春夏配色的玫瑰粉、寶寶藍、暖粉橘漸層老花打造，絕美的夢幻色系令人超級心動，可單獨使用，或混搭綴於手袋上，保證立馬吸睛，兼具實用性一點都不「廢」 ; 另外近年夯到不行的麻將小包，也換上全新粉嫩漸層，金色鍊帶方便手提或扣在手袋上，卡片套更是2萬元內就可入手。

▲DIOR BOOK TOTE，NT$105,000。

▲DIOR LADY D-LITE 手袋，NT$150,000。

DIOR也在2021春夏，為系列增添了全新「草莓牛奶」配色，甜美模樣令女孩們少女心狂噴！女星們最愛的DIOR BOOK TOTE 大包，不論在哪都能擁有滿滿春夏氣息的度假感，一如往常優雅的Lady dior則以粉色包身綴上金屬綴飾登場，bayadère刺繡圖騰散發溫柔氣息，還有方巾、涼鞋、帆布鞋等等單品，讓人選擇困難發作。

▲DIOR D-STRIPES 正方頸巾，NT$17,000。

▲DIOR GRANVILLE 麻底帆布鞋，NT$26,000。





▲DIOR DWAY 涼鞋，NT$24,000。

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