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中衛特殊款口罩大爆發！屈臣氏推5款PORTER聯名　寶雅4／2開賣「哈利波特」

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記者張毓容／台北報導　

隨著疫情趨緩，口罩需求量回穩，有越來越多聯名款、可愛圖案口罩登場，讓口罩在防疫之餘，也變成個人穿搭的「時尚配件」，近期更有多款特殊聯名口罩引發討論話題，像是屈臣氏不僅將免費送出與中衛聯名的限量口罩，更將於4/8開賣時尚迷期待已久的「PORTER INTERNATIONAL X中衛」時尚設計款口罩；寶雅則是將在4/2限量開賣中衛「哈利波特」及6款玩色系列中衛口罩，想搶的人快記好時間！

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏聯名中衛「Watsons屈動每個更好」限量口罩只送不賣。（圖／品牌提供，以下同）

屈臣氏近期口罩話題不斷，掀起熱議的中衛《哈利波特》聯名款口罩剛開賣，緊接著又將推出只送不賣的獨家「Watsons屈動每個更好」中衛製造限量口罩，還有未上市先轟動的PORTER INTERNATIONAL X中衛的時尚設計款口罩，和MIT大廠銀康生醫所推出的聯名花色口罩新款等多款限量聯名口罩連發。

屈臣氏今年啟動「屈動每個更好」品牌煥新計畫，在品牌視覺、產品、服務等多元面向帶來耳目一新的感受，同時特別與中衛聯手打造「Watsons屈動每個更好」限量款口罩。凡於4/5至4/21期間新申辦寵i行動會員即可免費獲贈乙份，全台限量一萬名，只送不賣的收藏款想入手快記好時間。

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲經典袋包品牌「PORTER INTERNATIONAL」與中衛合作推出5款聯名口罩。

經典袋包品牌「PORTER INTERNATIONAL」自去年與中衛合作推出的聯名款口罩，一上市就引發熱烈詢問和搶購，今年再度聯手推出5款聯名設計款口罩，以駝棕、橄欖綠、灰、深藍等沉穩內斂的顏色為底，加上時尚簡約的線條紋路設計，讓你戴口罩也能很有時髦感。共有5片入袋裝版（售價89元）和30片盒裝版（售價450元），將於4/8起於全台屈臣氏實體門市開賣。

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏也與MIT口罩大廠銀康再度合作推出4款全新花色口罩。

除了中衛聯名口罩，屈臣氏也再次與另一MIT口罩大廠銀康合作推出4款花色口罩，從繽紛春季圖樣設計到簡約幾何圖形款都有，單盒10片裝特價149元，2盒249元，預計4/3(六)於全台屈臣氏門市開賣。

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲寶雅將於4/2開賣中衛「哈利波特」20週年紀念口罩。

不讓屈臣氏專美於前，寶雅也將於4/2限量開賣一系列中衛口罩，包含魔法迷超期待的哈利波特20週年紀念口罩「入學通知款」還有6款玩色系列口罩，讓喜歡特殊款口罩的人擁有更多選擇

今年是電影《哈利波特》上映20週年，CSD中衛聯手華納兄弟推出「哈利波特入學通知款」限定口罩，每盒為30片裝（售價600元）。外盒設計採用信封式掀盒加上獨特火紅大H圖案封蠟，光是開盒就讓能引領人進入電影情節中。口罩設計中有著魔杖、金探子、分類帽、飛天掃把等各式魔法經典元素，每片口罩還搭配哈利的元筐眼鏡與閃電疤痕鋼印，更融合鐵軌圖形與9又3/4月台字樣的縫合線，超多細節的精巧設計，充滿著準備入學霍格華茲的驚奇氛圍。

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲▼哈利波特＋PORTER中衛口罩。（圖／品牌提供）

▲4/2也將同步開賣6款中衛玩色系列口罩。

此外，寶雅更開賣多款中衛系列口罩，像是每次推出都被狂搶的炫霓紫色、海芋黃色、質感月河藍色（月夜）或是雙色撞色款；另外，還有兒童專用的軍綠迷彩色、潮橘色。

中衛玩色醫療口罩及哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」款將於4/2於全台寶雅門市限量販售，須於門市現場領取號碼牌（號碼牌發放時間依各門市營業時間為主），每人限購一盒／一袋(每人單次最多可購入一盒+一袋)。

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關鍵字：

口罩, 中衛, 銀康, 屈臣氏, 寶雅, 特殊色, 聯名, Harry Porter, 哈利波特, PORTER INTERNATIONAL

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