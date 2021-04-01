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掌握「3個小心機」打破曖昧僵局！　別秒回訊息、異性友人是神助攻

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▲▼生活 。（圖／翻攝自unsplash）

▲曖昧階段的3個小心機能讓感情立刻升溫 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

在曖昧階段要讓感情快速升溫，其實是需要一點小技巧的，並不是欲擒故縱將對方拒之千里，而是用一些很簡單的招數讓另一半吃醋，也是藉此機會檢視對方究竟對妳有沒有意思，若妳剛好陷入在曖昧的進退兩難，不妨試試以下幾個方法，保證離脫單不遠了！

1. 傳訊息來千萬別秒回

總是讓對方摸清自己的一切，這樣毫無神秘感的關係，反而不是好事，如果正好處於曖昧階段，不妨試試看對方傳訊息來的時候，先別點開也別秒回，而是先繼續做自己的事情，等有空的時候再回應，讓雙方停留在內心期待的狀態，對於感情升溫其實很有幫助。

▲▼生活 。（圖／翻攝自unsplash）

2. 保持和異性相處

很多人有了心儀的另一半，就會開始與別的異性保持距離，這樣反而對脫離單身很不利，問題就在於曖昧的另一半根本不知道你有多搶手，一直認為慢慢來就好，而且完全沒有異性可以讓他「吃醋」一下，一直處於安定狀態，兩人的情感完全加速不了，所以不妨適時在他面前提起異性，同時保持生活豐富一些，絕對不是壞事。

▲▼生活 。（圖／翻攝自unsplash）

3. 展現豐富的生活圈

延續上一個話題，無論有沒有另一半，都要努力讓自己的生活充滿光澤，也就是維持好光鮮亮麗的形象，有無曖昧對象並不代表什麼，只要展現出豐富的生活圈，就能讓周圍的人感受到你的魅力，也會吸引到異性。同時曖昧對象也會被吊足胃口，認為自己要盡快表白，以免被他人搶先一步。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 曖昧, 情侶

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