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亮・珠寶／Tiffany Atlas X前身是腕錶　總店大鐘羅馬數字變亮點

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▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany推出全新Atlas X系列。（圖／Tiffany提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.近日壯大個性珠寶Atlas X系列陣容，除了保留經典的羅馬數字設計，還加入源自1886年推出的Tiffany Setting訂婚鑽戒俐落的刀鋒飾邊，搭配凹版切割的羅馬數字產生清晰陰影，形成銳利的光影效果，無須滿鑽設計就很搶眼，時髦珠寶的前身，其實是腕錶呢！

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Atlas系列以Tiffany紐約第五大道旗艦店外牆大鐘雙手撐起巨大天球的希臘神衹Atlas為名。

前身是腕錶
1983年時任Tiffany設計總監John Loring設計，以屹立於品牌第五大道旗艦店正門上方的巨型Atlas時鐘上的羅馬數字為設計靈感，設計出立體羅馬數字裝飾的腕錶，同時以大鐘下方雙手撐起巨大天球的希臘神衹Atlas為名，這項原創設計獲得美國專利，也是John Loring生涯中最喜愛的作品。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany最早Atlas作品是腕錶款式。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany Atlas X系列手環疊戴非常時髦。

1995年變珠寶
Atlas系列於1995年搖身一變成為珠寶，將立體羅馬數字的概念融入其中，品牌辨識度百分百。今年迎來全新改版Atlas X系列，線條更為俐落，並加入縱橫交錯的元素，能隨著光影變化閃爍，例如寬版手環與戒指特別隱藏金屬底座，以蜂巢圖案的鋪鑲鑽石盡情放閃，疊戴手環、戒指也能創造專屬風格。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽手環（由上而下）424,000元，18K白金寬版鑲鑽手環424,000元，18K玫瑰金寬版密鑲鑽石手環955,000元。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指（由上而下）247,000元，18K白金寬版鑲鑽戒指141,000元，18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指141,000元。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany Atlas X 最入門為18K玫瑰金窄版戒指（左）33,500元，18K金雙圈項鍊60,000元。

像Tiffany Atlas X系列可日常佩戴又歷久彌新的設計，在珠寶圈有不少經典作品，卡地亞（Cartier）70年代推出的LOVE手環、JUSTE UN CLOU釘子手環至今人氣仍不墜，寶格麗（BVLGARI）也有款式豐富的B.zero1系列供層疊搭配，顛覆珠寶高不可攀的刻板印象。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲胡宇威佩戴卡地亞需要解鎖的LOVE系列手環是珠寶界的經典。（圖／Cartier提供）

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Cartier, 卡地亞, 亮珠寶

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