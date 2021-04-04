fb ig video ETtoday search mobile

「追求快樂當作人生目標是錯的」學會接納悲傷，反而能過得更好

>

編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

現代社會越來越富足，人們的幸福感卻沒有跟著提高，雖然整體社會氛圍都鼓吹大家要做得更好、走得更遠、飛得更高，但這些所謂的「快樂高點」卻無法彌補人生低潮。其實我們並不需要執著於追求快樂，當你感到悲傷、難過，並不一定只有負面影響，反而能將這些情緒轉化成動力，找到人生的意義。

▲接受不快樂。（圖／翻攝自unsplash.com）

人生必須快樂的想法，是這個時代的疾病。

現在的社會普遍認為快樂是可製造、可衡量的，大家都想獲得更多快樂，一點點的小確幸已經不夠，對快樂的渴望永遠無法滿足。這種瘋狂追求快樂的行徑，就可能產生反效果，讓恐懼與壓力跟著產生，當有人遇到悲傷、不幸時，就會選擇隱藏，覺得是自己的錯。

▲接受不快樂。（圖／翻攝自unsplash.com）

悲傷不是病，不需驅逐它，只需學習和它相處。

但悲傷其實很正常，並不需要排斥和拒絕，反而應該學著接受並與它和平共處。不論悲傷與不幸多麼難以啟齒，它們都是珍貴無比的，因為它們能帶來親近感，而這種親近感能令人快樂。學著接受不快樂的過程中，也應該要與信任的人保持對話、產生連結，才不會封閉自己，讓生活更困難。

將追求快樂當作人生目標是錯的，反之，追求生活的內涵與意義才是生命的真諦。

我們應該要了解到「快樂」與「有意義的人生」，兩者之間是有差別的，想要過得好，並不需要持續的追求快樂，而是要學會接納自己的情緒，將它轉化成動力，再來尋找生活的意義與內涵。

▲接受不快樂。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲接受不快樂。（圖／翻攝自unsplash.com）
 

★書名：當快樂成為負擔，不快樂就是你的權利
★作者：迪克．德．瓦赫特
★出版社：商周出版
★出版日期：2021/04/01
★建議售價：新台幣280元

►理智線秒斷！5個「情侶吵架核彈金句」，說了小心被分手

►穿保守說沒女人味，太露又嫌私生活凌亂！討人厭的「雙標男」女孩離遠點

關鍵字：

快樂, 人生, 心情, 心理

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

「全球最美」林珍娜撞衫吳謹言輸了！　凸肚現形火辣比例失蹤 台情侶3大分手原因出爐　「床事不合」排第二，冠軍是感情大魔王 IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有 「追求快樂當作人生目標是錯的」學會接納悲傷，反而能過得更好 有恩必還、有仇必報的3大星座！獅子立馬回擊、天蠍絕不忘記 金世正意外撞衫潤娥只好「裝輸」　靠胸上開洞、馬甲線贏回來 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面