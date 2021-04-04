「追求快樂當作人生目標是錯的」學會接納悲傷，反而能過得更好

編輯／Emily 圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

現代社會越來越富足，人們的幸福感卻沒有跟著提高，雖然整體社會氛圍都鼓吹大家要做得更好、走得更遠、飛得更高，但這些所謂的「快樂高點」卻無法彌補人生低潮。其實我們並不需要執著於追求快樂，當你感到悲傷、難過，並不一定只有負面影響，反而能將這些情緒轉化成動力，找到人生的意義。

人生必須快樂的想法，是這個時代的疾病。

現在的社會普遍認為快樂是可製造、可衡量的，大家都想獲得更多快樂，一點點的小確幸已經不夠，對快樂的渴望永遠無法滿足。這種瘋狂追求快樂的行徑，就可能產生反效果，讓恐懼與壓力跟著產生，當有人遇到悲傷、不幸時，就會選擇隱藏，覺得是自己的錯。

悲傷不是病，不需驅逐它，只需學習和它相處。

但悲傷其實很正常，並不需要排斥和拒絕，反而應該學著接受並與它和平共處。不論悲傷與不幸多麼難以啟齒，它們都是珍貴無比的，因為它們能帶來親近感，而這種親近感能令人快樂。學著接受不快樂的過程中，也應該要與信任的人保持對話、產生連結，才不會封閉自己，讓生活更困難。

將追求快樂當作人生目標是錯的，反之，追求生活的內涵與意義才是生命的真諦。

我們應該要了解到「快樂」與「有意義的人生」，兩者之間是有差別的，想要過得好，並不需要持續的追求快樂，而是要學會接納自己的情緒，將它轉化成動力，再來尋找生活的意義與內涵。





★書名：當快樂成為負擔，不快樂就是你的權利

★作者：迪克．德．瓦赫特

★出版社：商周出版

★出版日期：2021/04/01

★建議售價：新台幣280元

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