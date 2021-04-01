東森自然美入圍2021全球美妝奧斯卡獎！瑞昇蔘萃多肽秘齡霜進軍國際為台爭光

▲東森自然美 瑞昇蔘萃多肽秘齡霜繼拿下2021亞太美業精品獎的卓越品質獎後，再獲國際Pure Beauty Global Awards肯定。



圖、文／東森自然美提供

東森自然美秉持強大研發實力、卓越品質，在東森集團總裁王令齡霸氣帶領下，連續獲得台灣專業大獎肯定。東森自然美瑞昇蔘萃多肽秘齡霜自2020年4月上市至今深受消費者喜愛，一年內狂銷超過50,000罐，高度可堆起6座101大樓，同時夾帶「2021年亞太美業精品獎卓越品質獎」得獎的強大氣場，立即擄獲國際評審團好評，一舉攻入有全球美妝奧斯卡獎之稱的Pure Beauty Global Awards！

▲瑞昇蔘萃多肽秘齡霜在20幾萬項商品中脫穎而出！一舉入圍有全球美妝奧斯卡獎美譽的Best New Premium Anti-Ageing Product(最佳新款頂級抗老產品)獎項。

Pure Beauty Global Awards每年超過30多個國家、20多萬項美妝商品參賽，評審團由國際知名美妝保養專家與產業權威等專業人士組成，根據產品特點、包裝與消費者綜合性評比等標準遴選入圍，堪稱是全球最具指標性美容大賽。2021年東森自然美展望國際前進英國，瑞昇蔘萃多肽秘齡霜從全球上千萬美妝品牌中脫穎而出，強勢入圍Pure Beauty Global Awards，並在Best New Premium Anti-Ageing Product(最佳新款頂級抗老產品)獎項佔有一席之地，讓全世界看到東森自然美超強實力，成為台灣之光！

▲嚴選韓國百年山蔘精華，以微脂囊包覆技術封存，找出肌膚老化根源，成就傲人奇蹟。

瑞昇蔘萃多肽秘齡霜以優異成分與科研技術，成就抗老奇蹟！嚴選韓國百年山蔘精華，以微脂囊包覆技術封存，找出肌膚老化根源，注入肌膚豐潤養分補充能量，快速重拾黃金膚況；承襲古代養顏秘方，以最新科研技術研發NB複合胜肽，維持年輕細嫩膚質；天然海洋活性精華與角鯊烷，修護肌膚強化肌膚的防禦能力，調理油脂平衡。清爽質地易於吸收，全面改善疲倦肌膚，延緩老化撫平紋路，由內而外綻放澎潤緊實、嫩白提亮的動人光彩。東森自然美即日起推出系列套組，立即入手感受瑞昇蔘萃多肽秘齡霜入選國際美妝大獎的迷人魅力！



瑞昇蔘萃系列推薦



瑞昇蔘萃多肽秘齡霜 50g



嚴選韓國百年山蔘精華、NB複合胜肽、天然海洋活性精華與角鯊烷成分，全面改善疲倦肌膚，延緩老化撫平紋路，由內而外綻放澎潤緊實、嫩白提亮的動人光彩。



瑞昇蔘萃回齡能量安瓶14天 3ml✕14

注入韓國百年山蔘精華、神經醯胺、寡肽-1修護因子、天然海洋活性精華與海藻玻尿酸等成分，深入肌膚恢復年輕光彩，給予潤澤透水感，建議開封後一次使用完畢。

瑞昇蔘萃回齡撫紋眼霜 15g



百年山蔘蘊含22種人蔘皂甘，膠原彈潤賦活滋養；植物撫紋胜肽與冰島白夏菊萃取等，長效撫平紋路，溫和修護敏弱肌，並給予眼周潤澤緊緻的極致抗老感受。

瑞昇蔘萃回齡得獎組



嚴選韓國百年山蔘精華、天然海洋活性精華與角鯊烷成分，全面改善疲倦肌膚，延緩老化撫平紋路，由內而外綻放澎潤緊實、嫩白提亮的動人光彩。內含瑞昇蔘萃多肽秘齡霜 50g、瑞昇蔘萃回齡能量安瓶14天3ml✕14、瑞昇蔘萃回齡撫紋眼霜 15g

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