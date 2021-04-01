fb ig video ETtoday search mobile

東森自然美入圍2021全球美妝奧斯卡獎！瑞昇蔘萃多肽秘齡霜進軍國際為台爭光

>

▲瑞昇蔘萃系列。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美 瑞昇蔘萃多肽秘齡霜繼拿下2021亞太美業精品獎的卓越品質獎後，再獲國際Pure Beauty Global Awards肯定。

圖、文／東森自然美提供

東森自然美秉持強大研發實力、卓越品質，在東森集團總裁王令齡霸氣帶領下，連續獲得台灣專業大獎肯定。東森自然美瑞昇蔘萃多肽秘齡霜自2020年4月上市至今深受消費者喜愛，一年內狂銷超過50,000罐，高度可堆起6座101大樓，同時夾帶「2021年亞太美業精品獎卓越品質獎」得獎的強大氣場，立即擄獲國際評審團好評，一舉攻入有全球美妝奧斯卡獎之稱的Pure Beauty Global Awards！

▲瑞昇蔘萃系列。（圖／東森自然美提供）

▲瑞昇蔘萃多肽秘齡霜在20幾萬項商品中脫穎而出！一舉入圍有全球美妝奧斯卡獎美譽的Best New Premium Anti-Ageing Product(最佳新款頂級抗老產品)獎項。

Pure Beauty Global Awards每年超過30多個國家、20多萬項美妝商品參賽，評審團由國際知名美妝保養專家與產業權威等專業人士組成，根據產品特點、包裝與消費者綜合性評比等標準遴選入圍，堪稱是全球最具指標性美容大賽。2021年東森自然美展望國際前進英國，瑞昇蔘萃多肽秘齡霜從全球上千萬美妝品牌中脫穎而出，強勢入圍Pure Beauty Global Awards，並在Best New Premium Anti-Ageing Product(最佳新款頂級抗老產品)獎項佔有一席之地，讓全世界看到東森自然美超強實力，成為台灣之光！

▲瑞昇蔘萃系列。（圖／東森自然美提供）

▲嚴選韓國百年山蔘精華，以微脂囊包覆技術封存，找出肌膚老化根源，成就傲人奇蹟。

瑞昇蔘萃多肽秘齡霜以優異成分與科研技術，成就抗老奇蹟！嚴選韓國百年山蔘精華，以微脂囊包覆技術封存，找出肌膚老化根源，注入肌膚豐潤養分補充能量，快速重拾黃金膚況；承襲古代養顏秘方，以最新科研技術研發NB複合胜肽，維持年輕細嫩膚質；天然海洋活性精華與角鯊烷，修護肌膚強化肌膚的防禦能力，調理油脂平衡。清爽質地易於吸收，全面改善疲倦肌膚，延緩老化撫平紋路，由內而外綻放澎潤緊實、嫩白提亮的動人光彩。東森自然美即日起推出系列套組，立即入手感受瑞昇蔘萃多肽秘齡霜入選國際美妝大獎的迷人魅力！


瑞昇蔘萃系列推薦

▲瑞昇蔘萃系列。（圖／東森自然美提供）
 瑞昇蔘萃多肽秘齡霜 50g

嚴選韓國百年山蔘精華、NB複合胜肽、天然海洋活性精華與角鯊烷成分，全面改善疲倦肌膚，延緩老化撫平紋路，由內而外綻放澎潤緊實、嫩白提亮的動人光彩。

▲瑞昇蔘萃系列。（圖／東森自然美提供）


瑞昇蔘萃回齡能量安瓶14天 3ml✕14

注入韓國百年山蔘精華、神經醯胺、寡肽-1修護因子、天然海洋活性精華與海藻玻尿酸等成分，深入肌膚恢復年輕光彩，給予潤澤透水感，建議開封後一次使用完畢。

▲瑞昇蔘萃系列。（圖／東森自然美提供）

瑞昇蔘萃回齡撫紋眼霜 15g

百年山蔘蘊含22種人蔘皂甘，膠原彈潤賦活滋養；植物撫紋胜肽與冰島白夏菊萃取等，長效撫平紋路，溫和修護敏弱肌，並給予眼周潤澤緊緻的極致抗老感受。

▲瑞昇蔘萃系列。（圖／東森自然美提供）

瑞昇蔘萃回齡得獎組

嚴選韓國百年山蔘精華、天然海洋活性精華與角鯊烷成分，全面改善疲倦肌膚，延緩老化撫平紋路，由內而外綻放澎潤緊實、嫩白提亮的動人光彩。內含瑞昇蔘萃多肽秘齡霜 50g、瑞昇蔘萃回齡能量安瓶14天3ml✕14、瑞昇蔘萃回齡撫紋眼霜 15g

東森自然美瑞昇訂購／商品洽詢專線：0800-006-066

東森自然美粉絲專頁 https://www.facebook.com/nblife.tw/
  

關鍵字：

東森自然美, 自然美, 瑞昇, 美妝奧斯卡, 保養品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021脫單機率最高的敗犬星座TOP 5　天蠍趕進度、第一名真的可以嫁了

2021脫單機率最高的敗犬星座TOP 5　天蠍趕進度、第一名真的可以嫁了

蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女

蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

爆紅巨大「油漆桶洋芋片」台灣買得到了　追劇耍廢抱著吃超過癮 IKEA內湖店4／28開幕接手敦北　官方已證實 全台首間「遊艇造型星巴克」頭城開幕　滿額贈品超級美！ 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 連假爽喝一波！　星巴克「穿花花」第二杯半價　丹堤、伯朗買一送一連發 超親民！凱特王妃就愛「平價款」，愛用乳霜竟才200元 GUESS被踢爆仿冒「最火手袋」秒下架　連PRADA、DIOR也全都仿好仿滿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面