RIMOWA行李箱手袋台灣開賣！搶先近看最夯沙漠粉、純白款有夠仙

記者王則絲／台北報導

RIMOWA於去年秋冬宣布推出的「行李箱手袋」系列，在國外搶先上市後引起話題，現在台灣終於也可於店面買到了！就像迷你版的行李箱一樣，質感超棒的硬箱外殼一共帶來四色選擇，包括最夯的沙漠粉、仙人掌綠以及黑、白款式，《ET FASHION》今天就來搶先開箱帶大家仔細欣賞，背起來到底有多可愛！

▲RIMOWA推出Personal系列，已於台灣開賣。（圖／品牌提供）



自從RIMOWA與DIOR攜手推出的聯名系列中，那顆爆款的迷你行李箱手袋吸住所有潮人的目光，似乎就開啟了RIMOWA推出硬箱小包的契機。

果然不久後RIMOWA真的帶來了「Personal」系列，採用輕巧防撞的聚碳酸酯構成溝槽式外殼，並注入最新的Essential系列色調，以光面效果呈現，包括社群上洗版的沙漠粉色與仙人掌綠色，以及日常萬用的黑、白色，終於等到在台灣上市。

▲RIMOWA Personal系列共推四個顏色。（圖／記者王則絲攝）



內裏部分則是由高級小牛皮製成，開包後可以看見分為兩大夾層、中間一個拉鍊夾層、三個卡片夾，可以撐到非常開，拿取東西很方便，容量也比想像中足夠，四款顏色皆有各自搭配的皮革背帶配色，且可自由調整長短，金屬鉚釘上的小小LOGO，展現不馬虎的細節。

▲內部空間與小細節。（圖／記者王則絲攝）

【更多春夏新包】

LONGCHAMP 2021春夏新推出「Brioche」系列手袋，顧名思義靈感就是來自法國經典的「布里歐麵包」，取自其蓬鬆軟綿的外型，運用絎縫工藝打造柔軟的包身，圓圓、軟軟的模樣超療癒，可謂名符其實的「麵包包」，又一咖看起來超好躺的療癒手袋就此誕生。

▲曾之喬帶貨LONGCHAMP新包款OOTD。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）

▲許路兒也背上同款「麵包包」。（圖／翻攝自IG@lurehsu）



BALENCIAGA 本季為誕生滿20週年的機車包帶來了新面貌，Neo Classic 新機車包通過復古仿舊的設計，創造出破壞感，更與 Hourglass沙漏包疊加了鮮明的糖果色注入其中；購物包袋系列則以寵物店為靈感，另有超大尺寸尼龍雙肩包與腰包，重構出奇妙的視覺比例。

▲機車包滿20週年，Neo Classic新機車包迷你款式超可愛 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Hourglass沙漏包。（圖／記者鮑璿安攝）





▲購物包袋系列則以寵物店為靈感。（圖／品牌提供）

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