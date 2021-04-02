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指甲易斷裂？營養師教「4大飲食關鍵」　吃出紅潤健康美甲

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▲▼營養師教4關鍵吃出健康美甲不斷裂。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲改善飲食也能幫助養出健康紅潤的指甲。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、IG@opi

明明沒有常塗指甲油、做美甲，但指甲看起來總是灰白粗糙、有著很多凹凸紋路，還常動不動就斷裂？如果你也有這些困擾，很有可能是因為你沒有好好攝取營養，身體發出的警訊！知名營養師高敏敏就指出，指甲的狀態跟飲食營養也有關係，更進一步分享從指甲狀態判斷，到如何吃才能養成健康好看的指甲。

首先，關於如何判斷自己的指甲是否健康，高敏敏表示健康的指甲有以下6個特徵：紅潤粉紅色；壓起來有彈性；表面有光澤；不易斷裂；厚度均勻；表面沒有龜裂、凹洞紋路。如果你的指甲缺乏營養，狀態不好，想要養出健康紅潤的甲床，高敏敏建議飲食上要注意4個關鍵。

▲▼營養師教健康美甲不斷裂4關鍵。（圖／翻攝unsplash）

▲牛奶含有豐富生物素，能幫助指甲維持硬度、韌性。

1.生物素

想擁有健康好看的指甲，首先要注意生物素（BIOTINN）的攝取，生物素攝取足夠，指甲就有一定的硬度、韌性，像是牛奶、熟蛋黃、豬肝、酵母等都是富含生物素的食物。

2.鐵

甲床內的血液不足，會使得指甲容易斷裂、變薄或凹陷，適當補充牡蠣、豬肝、紅莧菜等富含鐵的食物，能幫助改善這部分問題。

▲▼營養師教健康美甲不斷裂4關鍵。（圖／翻攝unsplash）

▲鮭魚是很好的優質蛋白質來源。

3.優質蛋白質

蛋白質是指甲的重要基底，營養不均會導致指甲易斷、易碎，建議可多吃鮭魚、鮪魚、豆類、肉類或蛋等含有豐富優質蛋白質的食物。

4.不過度節食

很多人為了維持身材、減肥嚴格節食，導致營養攝取不均，處於營養不良狀態，當然也會影響指甲長不好。

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關鍵字：

指甲, 甲面, 甲床, 健康, 保養, 養護, 美甲, 飲食, 關鍵, 秘訣, 營養師, 高敏敏

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