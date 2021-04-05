G-SHOCK霸氣黑錶閃螢光綠　DW也跨進潮流運動界

▲G-SHOCK與SANKUANZ第二度聯名推出MTG-B2000SKZ腕錶，39,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK持續與各知名潮流品牌合作，推出酷味十足的錶款吸引雙方粉絲，最新作品是第二度與大陸設計師上官喆與藝術家陳添灼於2013年創立的品牌SANKUANZ攜手打造聯名錶MTG-B2000SKZ腕錶，錶帶上鐫刻「Kill the Wall」字樣點出設計主題，意指要突破流行時尚、街頭服飾與文化的藩籬。

▲G-SHOCK與SANKUANZ聯名錶細節處點綴螢光綠色。



G-SHOCK與SANKUANZ聯名的MTG-B2000SKZ腕錶，金屬外殼結合碳纖維核心防護構造，強調其強悍特性；而霸氣外型也呼應功能性，錶圈採多邊形設計，整體以黑色為主色調，於秒針、時刻與按鈕、錶帶與錶帶扣等細節處點綴螢光綠，與為數眾多的黑色錶款做出區隔。

▲DW ICONIC MOTION玫瑰金躍動黑40MM腕錶（左）7,990元，極光銀躍動黑40MM腕錶7,990元。（圖／DW提供，以下同）



而過往以文青風格著稱的Daniel Wellington（簡稱DW），正式邁入潮流運動圈，首次推出搭配橡膠錶帶的ICONIC MOTION躍動黑膠腕錶，橡膠錶帶除了時尚、耐用，品牌特別在背面飾有彎曲與筆直的凹陷線，可有效減少汗液形成，在夏日佩戴更舒適，此系列共有錶直徑32mm、40mm兩種尺寸，錶殼則有玫瑰金色或極光銀色調，風格簡潔力求好搭配。

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