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徐若瑄「早午餐瘦身菜單」公開　網友驚呆直喊：太羞恥！

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▲▼徐若瑄曝「早午餐瘦身菜單」。（圖／翻攝自fb）

▲徐若瑄飲食控制得宜，整個人瘦一圈。（圖／翻攝自徐若瑄VivianHsu臉書，以下同）

編輯 / Amber

Vivian徐若瑄近來瘦身有成，微露川字肌讓眾人驚呆，直呼這樣的身材顏值完全看不出年齡，不過她好還要更好，她再PO上早午餐內容，再度嚇壞大家天啊！網友紛紛回應：「也吃太少了」、「女神又啟動小鳥胃了」、「太羞恥！我吃超多」。

▲▼徐若瑄曝「早午餐瘦身菜單」。（圖／翻攝自fb）

▲▼徐若瑄曝「早午餐瘦身菜單」。（圖／翻攝自fb）

▲她的早午餐內容非常節制。

她的臉書PO文清楚可見，早午餐少的可憐，僅有一匙橄欖油醋、新鮮芭樂和一顆白煮蛋和松露海鹽。也就是說她僅攝取好油、纖維質和蛋白質，這樣精實的菜單，必須超強的意志力，只能說想要瘦又美，背後付出的代價可不少，而女星又必須比一般人還瘦，上鏡才會好看。

橄欖油富含豐富維生素，對肌膚好處多多，早晨空腹飲用，可以幫助消化，更能預防便祕，更有究指出，早上運動前若空腹飲用一杓，可調入牛奶、蜂蜜和果汁一起飲用，搭配健身就能達到控制體重的效果。


▲▼徐若瑄曝「早午餐瘦身菜單」。（圖／翻攝自fb）

▲不只瘦一圈，連腹部線條都出來。

橄欖油內含高達92%的不飽和脂肪酸，也因如此可以幫助增加飽脹感，容易被人體利用，但又不容易儲存下來，這也是為什麼減肥時適量飲用橄欖油，能幫助抑制飢餓感。

好萊塢女星安海瑟威（Anne Hathaway）也是橄欖油的愛好者，她曾公開表示，睡前一定要含兩匙橄欖油，因橄欖油能短暫停留在大腸內促進蠕動，有效排除腸內毒素，使隔天排便順暢，尤其適合有便秘困擾的人飲用。

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關鍵字：

徐若瑄, 瘦身, 菜單

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