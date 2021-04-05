國外超準「在哪迷路」心理測驗　秒測出讓你「感到孤獨的原因」

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

每個人都會有感到孤獨的時候，就算是身邊朋友很多、看起來總是很開朗的人，也還是會不知不覺中被「孤獨感」侵襲。國外網上最近流傳一個心理測驗，從一個簡單的迷路情境問題，就能看出你內心感到孤獨的原因，測過的網友都直呼「好準」、「好像真的是耶！」

【測驗問題】

從以下4個選項中選擇自己比較可能會迷路的地點？

A.茂密蔥鬱的森林



B.熱鬧的商場



C.陰森的鬼屋



D.國外的街道



A.茂密蔥鬱的森林



森林可以看作是人際關係的代表，會在茂密蔥鬱的森林裡迷路，代表你容易受到人際關係的影響，可能會因為缺少朋友或另一半的陪伴而有孤獨感，像是聚會中看到身邊的朋友都有另一半，而自己沒有。

這類型的人，可以試著鼓勵自己勇敢踏出原有的圈圈，多認識人、多交一些不一樣的朋友，總會找到屬於自己的另一半。

B.熱鬧的商場



總是人來人往、熱鬧喧嘩的商場就像是社會的小縮影，如果你覺得自己容易在熱鬧的商場裡迷路，代表著你會因沒有獲得認可而感到孤獨，同時也太過在意別人對你的看法，容易因為別人的評價或眼光影響到自己，失去自信。比如你覺得自己在工作上很努力付出卻沒有獲得應得的回報或好的評價，就會覺得非常孤獨。

這類型人建議可以多試著為自己訂定一些短程目標，並在每個目標完成後給予自己適度的獎勵，幫助自己獲得成就感，恢復自信。

C.陰森的鬼屋



陰森的鬼屋容易讓人感到害怕，若是在鬼屋裡迷路，更會使人感到無助和心慌，這代表著你容易被過往的回憶所束縛，會因為不好的回憶感到孤獨、痛苦，像是失敗的戀情、失去的友情或被排擠等，就算已經過了很長一段時間，你依舊容易陷在這些痛苦的回憶中。

這類型的人最好多試著與他人傾訴，或是找到適合自己的宣洩紓解方法，幫助自己釋懷，慢慢放下不好的回憶經歷。

D.國外的街道



國外的陌生街道其實暗示著一個人的內心，覺得自己會在國外街道上迷路，代表著你會因認為別人不懂你而感到孤獨。但其實你也不太了解真實的自己，因為你會習慣性地壓抑自己的情緒，把真實的想法都深埋在心裡，就像在自己的心中築起一道牆，不僅自己看不透，別人也很難觸及到，長久下來會造成很大的壓力累積。

這類型的人建議不要一昧壓抑自己的真實情緒，可以試著多向身邊親近的朋友家人表露內心的想法，適度釋放負面情緒、積壓的壓力。

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