fb ig video ETtoday search mobile

國外超準「在哪迷路」心理測驗　秒測出讓你「感到孤獨的原因」

>

▲▼孤獨感心理測驗。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

每個人都會有感到孤獨的時候，就算是身邊朋友很多、看起來總是很開朗的人，也還是會不知不覺中被「孤獨感」侵襲。國外網上最近流傳一個心理測驗，從一個簡單的迷路情境問題，就能看出你內心感到孤獨的原因，測過的網友都直呼「好準」、「好像真的是耶！」

▲▼孤獨感心理測驗。（圖／翻攝unsplash,pexels）

【測驗問題】
從以下4個選項中選擇自己比較可能會迷路的地點？

A.茂密蔥鬱的森林

B.熱鬧的商場

C.陰森的鬼屋

D.國外的街道

▲▼孤獨感心理測驗。（圖／翻攝unsplash,pexels）

A.茂密蔥鬱的森林

森林可以看作是人際關係的代表，會在茂密蔥鬱的森林裡迷路，代表你容易受到人際關係的影響，可能會因為缺少朋友或另一半的陪伴而有孤獨感，像是聚會中看到身邊的朋友都有另一半，而自己沒有。

這類型的人，可以試著鼓勵自己勇敢踏出原有的圈圈，多認識人、多交一些不一樣的朋友，總會找到屬於自己的另一半。

B.熱鬧的商場

總是人來人往、熱鬧喧嘩的商場就像是社會的小縮影，如果你覺得自己容易在熱鬧的商場裡迷路，代表著你會因沒有獲得認可而感到孤獨，同時也太過在意別人對你的看法，容易因為別人的評價或眼光影響到自己，失去自信。比如你覺得自己在工作上很努力付出卻沒有獲得應得的回報或好的評價，就會覺得非常孤獨。

這類型人建議可以多試著為自己訂定一些短程目標，並在每個目標完成後給予自己適度的獎勵，幫助自己獲得成就感，恢復自信。

C.陰森的鬼屋

陰森的鬼屋容易讓人感到害怕，若是在鬼屋裡迷路，更會使人感到無助和心慌，這代表著你容易被過往的回憶所束縛，會因為不好的回憶感到孤獨、痛苦，像是失敗的戀情、失去的友情或被排擠等，就算已經過了很長一段時間，你依舊容易陷在這些痛苦的回憶中。

這類型的人最好多試著與他人傾訴，或是找到適合自己的宣洩紓解方法，幫助自己釋懷，慢慢放下不好的回憶經歷。

D.國外的街道

國外的陌生街道其實暗示著一個人的內心，覺得自己會在國外街道上迷路，代表著你會因認為別人不懂你而感到孤獨。但其實你也不太了解真實的自己，因為你會習慣性地壓抑自己的情緒，把真實的想法都深埋在心裡，就像在自己的心中築起一道牆，不僅自己看不透，別人也很難觸及到，長久下來會造成很大的壓力累積。

這類型的人建議不要一昧壓抑自己的真實情緒，可以試著多向身邊親近的朋友家人表露內心的想法，適度釋放負面情緒、積壓的壓力。

►日網超夯「精神壓力」心理測驗　5問題神準看出你的「壓力來源」

►感情上最慢熱的3大星座！金牛需要想清楚、Top 1會考驗對方真心

►有恩必還、有仇必報的3大星座！獅子立馬回擊、天蠍絕不忘記

關鍵字：

心理測驗, 測試, 孤獨, 孤獨感, 孤單, 原因

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

超夢幻「透明珍奶手袋」爆紅！　飲料隨身帶走、不佔空間吃貨必備

超夢幻「透明珍奶手袋」爆紅！　飲料隨身帶走、不佔空間吃貨必備

日本人逛IKEA必買的「隱藏版好物」！99元小時鐘、保鮮袋6款別錯過

日本人逛IKEA必買的「隱藏版好物」！99元小時鐘、保鮮袋6款別錯過

IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有 楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲 全智賢完美KO「災難五分褲」！「超細大腿」再貼身也沒在怕 RIMOWA行李箱手袋台灣開賣！搶先近看最夯沙漠粉、純白款有夠仙 「忍者鞋」意外好搭！簡約率性、日系仙女風都能完美消化 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面