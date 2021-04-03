LIFE・經典／從天上掉下一本書　湖邊書店成為最浪漫的建築

▲慕達建築設計的湖畔書店。（圖／翻攝慕達建築官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年大陸掀起文創熱潮，在四川成都這千年古城的興隆湖畔，也出現具有深刻印象的特色建築，該建築為在當地舉辦的一項設計比賽，由慕達建築以「從天上掉落下來的一本書」概念獲得首獎，也在2020年8月正式落成，巨大卻輕盈的書頁天花板，在湖邊成為最浪漫的線條，讓人想入內究竟一探。

▲內部導入湖中景致。

湖畔旁的中信書店，在舉辦「興隆湖書店建築創意設計」的競賽時，則更是以打造最美書店作為目標，也透露出「不要一般設計」的需求，以建築外型代表書頁的弧線，呈現書紙的美麗平面，無論在天晴或是瀰漫湖上煙波的日子，都會出現不同種的風情姿態。

▲高挑的弧線顯示建築物的獨特。

從側邊看，則是一棟挑高的曲線建築，採用大片玻璃窗營造出輕盈漂浮的效果，搭配湖面的煙波渺渺，就像在其內能洗滌身心靈一般，室內挑高的場景也能作為展覽空間，全原木的裝潢讓整體氛圍輕鬆溫暖，即便待上一整天都沒問題，看書看累了，把書放下往外眺望，也算沈浸在書中吧。

▲湖光山色充斥在整塊室內空間裡。

如同隱世般小屋的風格，與安靜閱讀的風雅，像水面反射一樣相映成趣，一間書店若能改變整個地區氣質，促進當地民眾為此風光重視周邊生態，也是一個皆大歡喜的做法。