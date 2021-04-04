撩男必勝！12星座女孩最有魅力時刻大公開

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妳是什麼星座？什麼時候最有魅力、最讓男生無法抗拒？可能是不經意的低頭、嫣然一笑，或是認真的模樣、嬌嗔的態度……這些實在太重要啦，一定要仔細瞧瞧，把優點發揮到最大！

牡羊座

覺得牡羊座的女生太大剌剌，只能當哥兒們？那表示對這星座太不了解，因為牡羊座只對最親密的人展現魅力。偶爾的嬌羞時刻和平時爽朗的模樣是鮮明的對比，自然也成為最迷人的瞬間，直入情人的心坎裡。

金牛座

實際的金牛座，如果表現出浪漫的一面，一定令人大為驚嘆，金牛座女孩兒們，想像一下走在映著夕陽的海邊，嫣然一笑的模樣，千萬別認為不可能，平時太分得清幻想和實際，離夢幻泡泡遠遠的，難得詩意一下，可是無人能敵。

雙子座

雙子座是出名的電眼美人，而且口才好、辯才佳，但在心怡的對方面前，記得收起嘴上不輸人的功夫，改用眉眼說話，靠眼神傳情達意，讓他一被對到就軟化，這招可是比大費唇舌要厲害得多囉！

巨蟹座

巨蟹座和淑女可以畫上等號，注意外表、溫柔賢慧，天生就是宜室宜家的料，因此日常生活中的許多時刻，都能散發最大的魅力，例如繫著可愛的圍裙在廚房忙碌，情人看到了必定是發自內心地湧起愛意，讓人懂得平凡的幸福。

獅子座

女王氣場強大的獅子座，就算需要保持低調、扮嬌弱，但心底還是很有氣魄，當小母獅的牌氣忍不住爆發時，那番神情可是會勾人，柳眉橫豎、杏眼圓睜，讓不少人折服，其他星座是怎麼學也學不來的。

處女座

喜歡安靜、習慣獨處的處女座，人前可能拘謹不自在，或是言談生硬，不願意在他人面前攤開內心世界，在圖書館或咖啡店靜靜地度過午后，那股安然的態度，絕對會讓偶然抬頭看見的男孩無法抗拒。

天枰座

天枰座女孩最懂得怎麼樣的裝扮才有合宜、什麼樣的談吐才得體，就算是穿著牛仔褲和T恤，也能吸引人目光，更別說是在需要穿著正裝的場合了，換上禮服、在晚宴上嫣然談笑，大家閨秀的姿態散發無窮魅力。

天蠍座

神秘感是天蠍座與生俱來、令人痴迷的特性，不過如果像冰雕玫瑰，雖然很美．但無法接近，那可不夠迷人，要像是在酒吧獨飲的寂寞罌粟，那才夠高段，只要對方懂得方法就能靠近，而且上癮。

射手座

只要有射手座在，冷場兩個字不會出現，朋友聚會時全心地投入其中，認真得讓人忍不住發笑的執拗，是相當迷人的，在KTV裡抱著麥克風不放、上台開心地擺動跳舞，熱力四射也魅力四射。

摩羯座

摩羯座嚴以律己，不喜歡在外人面前表現太多的自我，怕被當成想刻意招惹對方，殊不知越謹慎、越想保持風範，反而暴露了個性，忍不住的眼睫微顫、輕輕地屏住呼吸，都會讓男孩多看幾眼。

水瓶座

水瓶座討厭一陳不變，也不喜歡和別人雷同，因此鬼點子很多，心裡有什麼念頭時的促狹神情、唇邊不懷好意地笑靨，都會讓異性覺得可愛，當然囉，前提是這位異性不是水瓶女孩惡作劇的目標，不然也太被虐了。

雙魚座

浪漫又迷糊的雙魚座，偏偏希望能在心儀的對方面前有完美形象，因此如果在情人面前做錯了事，會立刻惱羞成怒嬌嗔起來，嬌嗔當然沒什麼破壞性的威力，但有強大的萌感，可是討人喜歡得很呢！

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