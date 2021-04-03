穿上運動鞋過夏天！LOEWE重回70年代　LV絕美漸層色像天空

▲LOEWE Flow系列球鞋，帶著悠然愜意的心情。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

球鞋讓人越穿越上癮，除了運動品牌，精品球鞋也是鞋櫃裡的必備，多樣化的設計，讓球鞋有更多的想像與搭配方式，LOEWE推出Flow系列鞋款，以上個世紀70年代田徑運動鞋為靈感，流暢而復古的線條，讓人一眼就愛上，LOUIS VUITTON的Summer系列則將已經成為經典的Archlight運動鞋染上漸層色調，像是天空又像海洋的顏色，充滿夏天的度假心情。

▲LOEWE Flow系列球鞋以復古流暢的線條吸睛。

Flow的意思是流動，LOEWE以鞋頭延伸至後跟的波浪形鞋底，將新款球鞋命名為Flow，光是名字就很有畫面感，復古又有特色的鞋型，有尼龍、麂皮及光滑小牛皮鞋面，3色鞋底，皮革延伸的後跟，很有特色。鞋側飾以LOEWE Anagram的L押花字標誌，辨識度高，又不過於招搖，在海邊拍攝的形象照，散發出一股寫意的情緒，夏天的悠然正是如此。

▲LOEWE Flow球鞋有多種配色。

同樣詮釋著度假，LV是完全不同的方式，屬於夏天的Summer系列，染著漸層色調，畫出輕啜雞尾酒、有著棕櫚樹、美麗泳池的心情，其中早已成為LV招牌之一的Archlight運動鞋，同樣以漸層色呈現，無論從白色到天空藍，或是淺黃到粉紅，都是粉嫩與個性的綜合體，讓女孩散發與眾不同的魅力。

▲LV Archlight運動鞋用漸層色調迎接夏天。

Dior-ID則是小白鞋的新成員，在白色小牛皮鞋身上，鑲嵌橡膠紋理細節，正面有鞋帶、側面則是魔鬼氈，帶有一些可愛感，點綴藍色、粉色、綠色或紅色於鞋舌、鞋後跟，並以同色系的縫線加深連結，每個角度都好看，甚至在橡膠鞋底，裝飾了星星，那是DIOR的幸運符碼，好像踏出的每一步都被祝福。

▲Dior-ID運動鞋，帶有可愛復古調調。

▲Dior-ID運動鞋細節滿滿。

▲Dior-ID鞋底有幸運星。

▲Dior-ID運動鞋有銀色、奶茶色，都很容易搭配。（圖／翻攝DIOR官網）

春夏球鞋潮中，充滿戶外精神的BURBERRY Arthur球鞋，色彩、材質多樣，除了單色也有蘇格蘭格紋款，甚至加了金屬鍊的設計，在活力滿滿的同時不忘個性。

▲BURBERRY Arthur球鞋變化很多。

而大玩顛覆的當屬MIU MIU，將運動與時尚結合，2021春夏端出讓人一眼就被吸住的「足球跟鞋」，無論尖頭或方頭，都能修飾腳型，低跟設計悄悄拉長腿部線條，卻依然行走自如，一雙鞋中看見不同風格而不違和，既有態度又有女性魅力。

▲MIU MIU的足球跟鞋很有特色。

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