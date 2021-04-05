對他們撒嬌也沒用的「理智星座」Top 5！雙子只想抽離、第一名無懸念　

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愛情中，浪漫是一定要的，稍微的不切實際、稍微的天馬行空，才能讓感情更甜蜜，一切只往現實看，生活沒調劑，這也太無趣，偏偏就有些星座的理智線太長，事情要有理可循才能做，耍賴撒嬌都沒用，你的情人是這款嗎？

第五名 天枰座

天枰座的思緒縝密、一切都要放在秤上秤到平衡，因此相當理智，看起來是忙著說服這個、擺平那個，其實他們心中的那把尺早就量好一切，不會脫軌，要讓他們感性一些對待情人，也要先衡量出配套措施才行。

第四名 雙子座

雙子座像風，毫不棧戀、隨遇而安，需要長時間累積的深厚感情，對雙子座來說太沈重，因此寧可被說是無情，也不願意讓自己現在情感氾濫的情節裡，總是快速抽離，才會老被認為無情。

第三名 水瓶座

水瓶座喜歡變化又博愛，要感性時候，會不吝於釋出感情，但該理性的時候，原則、準則清楚明白到不行，沒有感性與理性混雜的中間地帶，深諳人生起伏的道理，所以面對愛情總是十分理智。

第二名 處女座

處女座要完美、要梳順每一根毛，因此必須精準、精算，不會被情感左右，對他們來說，完成目標的方法，只有專心一意地往前，橫生的枝節通通要剪掉，如此客觀的態度，在感情裡並非都管用，反而落人話柄。

第一名 摩羯座

情、理、法在摩羯座心裡的排序是理、法、情，感情最不容易影響摩羯座，無論做什麼，他們的目標清楚，要動搖比登天還難，理性分析、理性完成，不浪費心思在情緒上。

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