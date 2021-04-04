台情侶3大分手原因出爐　「床事不合」排第二，冠軍是感情大魔王

▲台灣情侶常見三大分手原因，你也上榜了嗎？（圖／翻攝自FB/她們創業的那些鳥事、Unsplash，以下同）

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當感覺不在，任何都是不愛了的原因，熱戀期一過更是關係考驗的開始，日前交友APP軟體調查台灣情侶分手原因，有八成的成人表示「遠距離戀愛」分隔兩地超考驗，再來「床事不合」也會讓感情在熱戀期後急遽降溫，最後就是每對情侶的會遇到的「磨合期」，若兩人沒有共識，也會很快說掰掰。

第1名 遠距離戀愛

遠距離戀愛可以說是分手的大魔王，不少遠距離情侶因距離會讓彼此感情變淡，而漸行漸遠，最常聽見的就是當想要對方陪伴，但他卻從來無法在身邊。若兩人對於未來沒有目標或是共識，無法見面的不安會使本來存在的問題被不斷放大，加上距離的催化，導致最後分手收場。

第２名 床事不合

曾有研究顯示，在一對長期穩定關係中，性事能讓雙方感到親密和幸福的重要環節。當兩人感情開始有變化，從床事就能窺知一二，因一方沒有獲得滿足，或是兩人之間沒共識而導致外遇劈腿的大有人在，只能往外尋求性福。

第３名 磨合期卡關

每對情侶都會經過熱戀到磨合期，熱戀期兩人眼中冒著粉紅愛心，所有的一切盡是可愛，野人熱戀期可以持續很久，更有人不到一個月便會愛意退卻，看到對方就感到厭煩，為了雞毛蒜皮小事爭執不休，當兩人看待愛情沒有共識，不少人會認為長痛不如短痛，趁早結束認賠殺出。

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