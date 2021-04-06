上班族必學5種穿衣風格　不必花大錢也可以百變

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誰說多元的穿搭一定要花大錢買盡各種衣服？相信很多上班族都已經把衣櫃穿到不知道該如何搭配了，而為了避免同款服飾一直重複出現只好花很多錢在治裝費上，其實只需要幾個簡單的小技巧便能輕鬆解決問題，下面推薦五種上班族必學穿衣風格一次幫你搞定週一到週五大家趕快筆記下來。

＃西裝外套＋小可愛＋個性工裝褲

其實上班不見得非得穿得正式到不行，有時候過於正式的穿搭反而很顯老，若在西裝外套裡面搭配短版小可愛便會產生跨風格的對比感，既年輕又成熟也能讓你在工作時更有活力。

＃棉麻西裝外套＋同色短褲

淺色系的西裝外套搭配同色短褲讓你整體顯得十分活潑俏皮，而且這款無論是上班還是當作休閒穿搭都很適合，輕巧的造型讓人感到更有親和力。

＃Oversized西裝外套＋短褲／短裙

誰說長版衣物只能是高個女孩的專利？沒有逆天長腿同樣可以駕馭oversize的西裝外套，比起擁有大長腿的仙女姊姊們，小隻女孩穿上oversize外套後更惹人憐愛，而短褲或短裙也能再幫你的比例加分。

＃短版西裝外套＋西裝褲

西裝褲一直都是許多「梨形身材」女孩的救星，纖細的上半身卻有著甩不掉的臃腫小腹，西裝褲的出現不但完美解決了問題甚至還有效修飾了腿型顯得更為細長，加上短版西裝外套絕對能讓人產生高挑的錯覺。

＃西裝外套＋百褶裙

百褶裙是很多人學生時代的回憶，其實出社會後一樣可以穿，淺色系的百褶裙搭配西裝外套後又是另一種小清新的風格，不但很有質感也很青春洋溢。

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