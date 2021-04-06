fb ig video ETtoday search mobile

上班族必學5種穿衣風格　不必花大錢也可以百變

>

編輯／ChiNg

誰說多元的穿搭一定要花大錢買盡各種衣服？相信很多上班族都已經把衣櫃穿到不知道該如何搭配了，而為了避免同款服飾一直重複出現只好花很多錢在治裝費上，其實只需要幾個簡單的小技巧便能輕鬆解決問題，下面推薦五種上班族必學穿衣風格一次幫你搞定週一到週五大家趕快筆記下來。

＃西裝外套＋小可愛＋個性工裝褲

其實上班不見得非得穿得正式到不行，有時候過於正式的穿搭反而很顯老，若在西裝外套裡面搭配短版小可愛便會產生跨風格的對比感，既年輕又成熟也能讓你在工作時更有活力。

＃棉麻西裝外套＋同色短褲

淺色系的西裝外套搭配同色短褲讓你整體顯得十分活潑俏皮，而且這款無論是上班還是當作休閒穿搭都很適合，輕巧的造型讓人感到更有親和力。

＃Oversized西裝外套＋短褲／短裙

誰說長版衣物只能是高個女孩的專利？沒有逆天長腿同樣可以駕馭oversize的西裝外套，比起擁有大長腿的仙女姊姊們，小隻女孩穿上oversize外套後更惹人憐愛，而短褲或短裙也能再幫你的比例加分。

＃短版西裝外套＋西裝褲

西裝褲一直都是許多「梨形身材」女孩的救星，纖細的上半身卻有著甩不掉的臃腫小腹，西裝褲的出現不但完美解決了問題甚至還有效修飾了腿型顯得更為細長，加上短版西裝外套絕對能讓人產生高挑的錯覺。

＃西裝外套＋百褶裙

百褶裙是很多人學生時代的回憶，其實出社會後一樣可以穿，淺色系的百褶裙搭配西裝外套後又是另一種小清新的風格，不但很有質感也很青春洋溢。

►ZARA鏈條球鞋、小CK厚底餅乾鞋　5雙「顧荷包好鞋」滿足小資女

►孫芸芸「小臉」絕招！用墨鏡搞「半張臉失蹤」　戴對帽子更顯「V」

關鍵字：

穿搭, 上班族, 小資女, IG

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

超夢幻「透明珍奶手袋」爆紅！　飲料隨身帶走、不佔空間吃貨必備

超夢幻「透明珍奶手袋」爆紅！　飲料隨身帶走、不佔空間吃貨必備

IU「真實身高」驚呆眾人　親授「九頭身」拍攝技巧，完全零修圖

IU「真實身高」驚呆眾人　親授「九頭身」拍攝技巧，完全零修圖

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

「作為失敗的典型你太成功了」　必學「不帶髒字罵人法」以幽默神回嗆 國外超準「在哪迷路」心理測驗　秒測出讓你「感到孤獨的原因」 日本人逛IKEA必買的「隱藏版好物」！99元小時鐘、保鮮袋6款別錯過 全智賢完美KO「災難五分褲」！「超細大腿」再貼身也沒在怕 楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲 RIMOWA行李箱手袋台灣開賣！搶先近看最夯沙漠粉、純白款有夠仙 戴口罩必備的唇膏！DIOR焦糖奶茶、M.A.C中藥色不脫妝　薄擦就美膩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面