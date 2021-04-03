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IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有

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編輯／ChiNg

近日IKEA敦北店宣布熄燈讓許多人紛紛感到不捨，但同時為迎接4／22世界地球日的來臨IKEA新店店將推出「零廢棄 舊是美好」特展帶著大家一同響應環保以及回收再利用的美德，不但有零廢再生展覽也有一些創意市集把生活中不起眼的單品重新改造變成實用的日用品。

而這次活動中最引人注目的便是「IKEA舊制服改造計畫」攜手品牌STORY WEAR將IKEA裡待回收的老舊制服搖身變成最萌的寵物衣，甚至還能給大家最愛的鯊鯊換新衣服，讓鯊鯊瞬間出社會成為打工一族；此系列迷你制服共推出「寵物版小小店長」以及「人氣鯊鯊」兩款且除了購買單品以外若搭配玩偶可再享優惠價格，限時限量的超Q迷你制服喜歡的人千萬不要猶豫趕快手刀搶購吧。

▲有趣服飾。（圖／翻攝自臉書＠IKEA宜家家居新店店、ekodworkstore.com）

▲IKEA推出限時限量版超Q迷你制服。（圖／翻攝自臉書＠IKEA宜家家居新店店）

而日本創意品牌ekōD每次都能以幽默的商品深得大家的心，這次便是聽到廣大女性的煩惱推出這款「好身材緊身短T」將許多人夢寐以求的火辣身材100％還原成圖像印製在衣服上，不仔細看還真的會誤以為是真的，不得不說這個視覺效果做得實在是非常成功，且分別推出了男生款以及女生款以Tight＆Muscle和Tight＆Cleavage為靈感設計而成。

▲有趣服飾。（圖／翻攝自臉書＠IKEA宜家家居新店店、ekodworkstore.com）

▲無論是巨乳還是大胸肌通通能一秒擁有。（圖／翻攝自ekodworkstore.com，下同）

相信無論是「大肌肌」還是傲人的「雙峰」都是許多男生女生渴望擁有的身材，尤其是當胸前的襯衫被擠爆時更是一番成就，此系列服飾一一把大家妄想得到夢想藍圖全都畫在衣服上，每一款就像是鈕扣被撐爆一樣絕對讓你走在路上超級得意。

除此之外，台灣設計品牌EASYIN印花美術社也發揮創意結合幽默感推出「厭世大學T」系列服飾，像是「不用太努力反正都一樣」、印有Q版手繪心臟的「Nobody cares！沒人在乎受傷的心臟」或是搞笑路線的「以抱制暴 脾氣超好」系列用幽默感來放閃，還可以當作情侶衣跟伴侶一人一件，每次穿出門肯定都是眾人目光焦點。

▲▼ 幽默衣服 。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲▼ 幽默衣服 。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲台灣品牌以創意設計出許多幽默服飾。（圖／翻攝自pinkoi.com）

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關鍵字：

IKEA, 鯊鯊, 胸肌, 幽默, 創意, 服飾

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