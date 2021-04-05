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四款質感設計品讓人只想賴在家！小黃雞替你抓蚊子、浮游花小夜燈絕美

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編輯／ChiNg

許多品牌的設計者實在是創意無限，每回推出各種新商品都讓人相當佩服這些靈感，無論是日用品還是居家用品常常換了一個造型來包裝之後都能瞬間提升我們的生活品質，不僅顏值很高用起來心情同樣也會很好，下面推薦四款居家單品讓大家的日常更有質感。

＃黃色小雞滅蚊燈

夏天要來了很多人的惡夢就是來自蚊子的攻擊，若一整晚都與蚊子為伍真的會很難睡得安穩，於是滅蚊燈便成了大家的救星，這款吸入式滅蚊燈標榜無電子輻射、無有毒氣體、無蚊香異味以及任何化學成分，並以放射性的環狀藍紫光引誘蚊蟲來進行捕捉；除此之外，外觀造型上設計成小黃雞的主題，以鮮豔的黃色搭配橘色的嘴巴還有頭頂上的雞冠，看起來超萌Q就像是一隻小黃雞在房間替你抓蚊子一樣超可愛。

▲▼ 高顏值居家用品。（圖／翻攝自pcone.com.tw、pinkoi.com）

▲黃色小雞滅蚊燈。（圖／翻攝自pcone.com.tw）

＃彩繪硅藻土吸水墊

每天洗完澡出來全身濕答答，若此時又把地板滴出一灘水真的會讓人心情很差，有了這款多功能的珪藻土吸水墊就能有效解決問題，以100％純淨的珪藻土製作而成幫助你有效快速吸水還可以防潮防霉，且多功能的設計讓它還能當作隔熱墊、盆栽吸水墊來使用CP值非常高；此系列共推出金沙白玉、維納斯三角兩款造型設計，典雅的外觀看起來就像藝術品，放在家裡彷彿是一種風景。

▲▼高顏值居家用品。（圖／翻攝自s3.com.tw）

▲彩繪硅藻土吸水墊。（圖／翻攝自s3.com.tw）

＃荷包蛋拖鞋

想打造出溫馨舒適的家肯定少不了室內拖，回家若能看到高顏值的漂亮拖鞋一整天的疲憊直接少一半，生活工場這雙荷包蛋拖鞋把大家早餐的最愛「吐司夾蛋」100％還原了，鞋身看起來就像是剛烤好香酥吐司並在鞋頭上打了兩顆嫩嫩的荷包蛋光看就覺得好滿足，無論是一早起來還是晚上回家都讓人感受到滿滿的朝氣與能量。

▲▼ 高顏值居家用品。（圖／翻攝自ec.workinghouse.com.tw）

▲荷包蛋拖鞋。（圖／翻攝自ec.workinghouse.com.tw）

＃浮游花小夜燈

夜晚的未知常帶給人一種陰森、恐怖的感覺，因此很多人習慣睡前在身邊點上一盞小夜燈幫助入睡，而近期台灣手作品牌ANGEMARA便推出夢幻的「浮游花小夜燈系列」將一朵朵繽紛漂亮的花收進燈泡裡且以「花朵自然的美」為靈感打造各種不同的造型小夜燈；無論是永生花還是大受歡迎的乾果花都成為了天然的素材，打造具有層次感的質感小夜燈，將光影藝術結合自然之美詮釋出不同的韻味。

▲▼ 高顏值居家用品。（圖／翻攝自pcone.com.tw、pinkoi.com）

▲浮游花小夜燈。（圖／翻攝自pinkoi.com）

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關鍵字：

居家用品, 生活, 日用品, 絕美, 小夜燈

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