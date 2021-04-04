皮卡丘跟迷因青蛙的混種？招牌悲傷表情一秒被認出　網：真是委屈了

編輯／ChiNg

常在滑梗圖、迷因圖的人肯定對這隻青蛙「佩佩蛙」不陌生，超厚的雙唇加上爆凸的雙眼讓他的辨識度極高，可以說是以顏值低與幽默聞名的，被做成了各種表情包與情境梗圖於網上瘋傳；而這次這位大人物竟然和鼎鼎有名的皮卡丘重磅合體變成了超獵奇的新物種「皮卡丘佩佩蛙」且目前已實體化成絨毛布偶了，真是讓人看了又驚又喜。

這隻奇妙的組合體被稱作「悲傷的青蛙」以佩佩蛙的招牌表情為主題設計而成，既是貓又是老鼠還可以是青蛙三個願望一次滿足，許多網友紛紛留言「真同情皮卡丘」；從正面看就是大家熟悉的佩佩蛙但一看到側面或是背面馬上就被識破原來是皮卡丘，閃電造型的尾巴還有大大的耳朵讓粉絲們一秒認出皮卡丘本人就被困在裡面。

▲變種皮卡丘大小約23cm。（圖／翻攝自臉書＠punyaonshop）

另外，由手作藝術家Cici’s Story與香港玩具公司合作創造的LULU豬已於網上掀起一陣騷動，無論是粉嫩療癒的長相還是住在罐頭裡的呆萌模樣都讓人看了瞬間融化，簡直是太可愛了！其實於先前LULU豬就已經推出過櫻花版、冬季聖誕版等系列公仔，而這次因應復活節再度打造了兔兔版LULU豬，身穿粉色系的澎澎裙加上手中的小配件使他顯得更Q更讓人難以抗拒，每隻尺寸大約介於6～7公分之間非常小巧可愛，喜歡的人千萬不要錯過。

▲復活節主題系列目前已於香港開始發售。（圖／翻攝自toyzeroplus.com）

若喜歡LULU豬的話品牌九木雜物社推出了「LULU豬拍拍小夜燈」把LULU豬100％還原做成了巨型夜燈，外觀相當吸睛且療癒尺寸約為180X145X130mm，所以白天不使用的時候放在床頭還可以當作擺設，可以說是多功能的設計；功能上則設計成三段式調節燈光，只要輕拍它就能依照個人需求輕鬆選擇亮度，不得不說簡直是太方便了。

家裡有養貓咪或狗狗的人一定超有感，觀察小動物們的表情或動作是一件非常有趣的事情，無論是喜怒哀樂還是呆滯、厭世的模樣都可愛到讓人沒有抵抗力，品牌HOLA最近推出了這隻厭世樹懶抱枕，把動作超級緩慢的療癒樹懶做成了柔軟舒適的抱枕，無論是追劇時抱在胸前還是墊在背後都非常適合且實用，除此之外還同步推出了厭世浣熊、恐龍以及長頸鹿款供大家選購。

▲厭世樹懶抱枕完美詮釋上班族的心情。（圖／翻攝自trplus.com.tw）

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