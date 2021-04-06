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這隻「佩佩豬」讓你頭皮發麻！神仿妝三分鐘立馬變成Q萌尤達寶寶

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編輯／ChiNg

無論是萬聖節還是參加cosplay總能看到令人佩服不已的裝扮，從妝髮到服裝造型通通都看起來像是100％徹底將角色還原，讓人非常讚嘆如此敬業的精神，但除了真人版電影的角色以外你看過直接把卡通人物活生生呈現的嗎？外國彩妝師ArtistJodySteel就把著名的英國動畫《粉紅豬小妹》模仿得惟妙惟肖。

主角佩佩豬幾乎是家喻戶曉，尤其是長長的嘴巴及鼻子常常被網友笑說很像吹風機，因此這隻謎樣的粉紅豬總是在大家心裡有著鮮明的角色形象，ArtistJodySteel這次上傳的教學影片不僅詳細示範了每個步驟還俏皮地在影片開頭模仿佩佩豬的口吻，但不少網友反而覺得幽默之中帶有一絲詭異與可怕。

準備工具：化妝刷、粉色系彩妝顏料、口紅膠、黑色顏料、白色顏料、黑色假髮

Step1：以化妝刷沾滿粉紅色顏料描繪出佩佩豬整個頭的輪廓與形狀，且留一隻眼睛作為佩佩豬看似吹風機形狀的鼻子，全部描繪完成後將顏色填滿即可。

▲▼佩佩豬仿妝。（圖／翻攝自ArtistJodySteel的Youtube影片）

▲佩佩豬仿妝教學。（圖／翻攝自Youtube影片，下同）

Step2：以口紅膠輕刷眉毛，並再以粉紅色顏料在眉毛處畫上佩佩豬的耳朵，這樣一來就不必擔心豎立的毛髮影響美觀。

▲▼佩佩豬仿妝。（圖／翻攝自ArtistJodySteel的Youtube影片）

Step3：以更淺的粉紅色畫出佩佩豬的五官且將顏色填滿。

▲▼佩佩豬仿妝。（圖／翻攝自ArtistJodySteel的Youtube影片）

Step4：使用紅色與黑色的顏料分別畫出嘴巴和小腮紅還有鼻孔。

▲▼佩佩豬仿妝。（圖／翻攝自ArtistJodySteel的Youtube影片）

Step5：再以白色顏料畫出眼睛，若想更加逼真可以用紅色顏料在脖子處畫上佩佩豬的裙子。

▲▼佩佩豬仿妝。（圖／翻攝自ArtistJodySteel的Youtube影片）

▲▼佩佩豬仿妝。（圖／翻攝自ArtistJodySteel的Youtube影片）

Step6：最後戴上頭套且把剩餘部分塗上黑色，就完成囉。

▲▼佩佩豬仿妝。（圖／翻攝自ArtistJodySteel的Youtube影片）

另外，Instagram上「詭譎的黛比小姐」也常常分享自己的仿妝成果，而近期最令人印象深刻的就是模仿《星際大戰》中的可愛尤達寶寶，超獵奇又呆萌的模樣相信很多人一定很想試只是一直沒機會，下面這支影片用簡短的三分鐘立馬讓你學會，除此之外若想更逼真的話可以再用紙板DIY耳朵，如此一來就能成為尤達寶寶本人了。

準備工具：口紅膠、蜜粉、眼影盤、刷具、彩繪顏料

說到獵奇仿妝，Dcard的熱門仿妝作品裡也有一位大受網友好評的作者，文章中直接大膽的說「名偵探柯南裡戲份最重的角色應該是黑衣人才對」因此決定把黑衣人作為模仿對象，簡單的準備了黑色頭套、彩繪顏料再暴力豪邁的把它們通通塗在臉上就完成囉，雖然謙虛的說只是不專業仿妝，但不得不說實在是非常驚艷且有創意。

▲▼柯南黑衣人仿妝。（圖／翻攝自Dcard@hsiaoalice8786）

▲▼柯南黑衣人仿妝。（圖／翻攝自Dcard@hsiaoalice8786）

▲▼柯南黑衣人仿妝。（圖／翻攝自Dcard@hsiaoalice8786）

▲Dcard網友分享自己「柯南的黑衣人」仿妝（圖／翻攝自Dcard@hsiaoalice8786）

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關鍵字：

仿妝, cosplay, 柯南, 星際大戰, 尤達寶寶

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