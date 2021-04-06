「妹子的青春有限，青春的妹子無限」五款IG限動濾鏡你收藏了嗎？

實習記者陳佑青／綜合報導

有在玩Instagram的人肯定對於限時動態的濾鏡不陌生，而眾多濾鏡之中最令人印象深刻的就是各種「渣男／渣女語錄」、「流行語錄」甚至是引人發笑的「厭世語錄」每次滑開限時動態都能被逗樂，或是替原本樸實無華的動態增添一分樂趣，下面推薦五款超夯濾鏡大家趕快存下來。

▲越來越多IG作者分享自製的有趣語錄濾鏡供網友使用。

渣男渣女系列是最常見種類也最多元的系列了，不但依性別區分還各自出了超多版本讓大家永遠搜集不完，不得不說每一款都讓人見一次笑一次、愛不釋手。

＃渣男語錄（作者@captno.jh）

「你說你有點難追 OK我把你拉黑」

「是她主動的 我沒辦法」

＃渣女語錄（作者@captno.jh）

與其說渣女語錄不如說是帶有一絲公主病的仇世少女，自視甚高的最佳寫照。

「啊 我這該死的 無處安放的魅力」

「我很高貴 你沒有機會」

「你還是老樣子 樣樣不如我」

生活偶爾需要一些負能量，適當的用幽默感去包裝就會變成一件有趣的事情。

＃厭世字幕（作者@tedzted）

「連我都不愛 你愛什麼 愛因斯坦嗎？」

「你是不是皮卡丘的弟弟 皮在癢」

「你說得對 但我不想聽」

＃負能量字幕（作者@tedzted）

「別減肥了 你的醜並不是因為胖」

「哭其實可以解決問題只要長得漂亮」

就連平常跟朋友們聊天亂講的爆笑流行話也通通被收錄在濾鏡裡面，讓你的限時動態既時尚又新潮引起話題。

＃流行語錄（作者@captno.jh）

「像極了愛情」

「錢是什麼東西 是我沒有的東西」

「像你這種人 在連續劇裡 最多只能活兩集」

另外，除了語錄限時許多品牌也紛紛推出有創意的自製濾鏡來提升與粉絲的互動，像是音樂串流品牌KKBOX於Instagram上推出的「2020華語百大歌曲接歌王」濾鏡便是一個趣味的小遊戲，藉由手機隨機選歌的方式跳出2020年各種人氣歌曲，像是抖音神曲《與我無關》、J.Sheon的《輸情歌》或是女神田馥甄的《懸日》等眾多歌曲通通都被收錄在這個小遊戲濾鏡裡，讓大家體驗猜歌詞的驚險刺激同時也和大家一同回顧去年的經典熱門歌曲。

▲猜歌詞濾鏡藉由小遊戲幫大家複習2020年百大華語流行歌曲。

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