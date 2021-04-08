「甜食保養」讓肌膚不崩壞！抹茶護手霜、檸檬汽水蜜粉盒越用越年輕

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「世界上沒有醜女人，只有懶女人」保養是一年四季都不該怠慢的工作更不分年紀，即便還年輕也要花點時間來呵護自己，避免往後後悔當初沒照顧好肌膚。相信許多愛吃甜食的人都聽過甜食易使真皮層退化應少吃，因此品牌SABON便將推出以純天然抹茶打造而成的系列保養品以及香氛，呼應品牌的經營理念藉由大自然的氣息和活力賦予使用者快樂、清爽的每一天。

此系列包含了面部清潔乳霜、天然植物沐浴乳、護手霜以及香氛等商品，每一款皆是採用全天然原料且不添加任何化學成分，最引人注目的就是含有抹茶精華能深度的做好清潔的工作，讓你的肌膚保持水潤Q彈有光澤，且亦加入了檸檬草、鼠尾草、佛手柑的精油讓整體香氣更為清新。

對於喜歡抹茶的人來說，若雙手能散發出抹茶淡淡的清香肯定是一件很幸福的事，這系列的抹茶護手霜以蘆薈及抹茶的提取物為基底並加入乳木果油有效幫助雙手保持濕潤且光滑；而習慣噴灑香水的人一定也很喜歡在家裡或是辦公室放香氛，這款抹茶香氛不但能帶來好的工作心情同時也能藉由調整香氛棒的數量來調整氣味，讓整個環境都佈滿了抹茶芬芳。

▲帶有抹茶香氣的護手霜及香氛肯定能深得抹茶控的心。（圖／翻攝自sgs109.com）

春夏總是讓各種花草充滿了生機，鮮豔繽紛的花朵根本就是這兩季的代表色，而時尚美妝品牌Les Merveilleuses Laduree便於2021的夏季彩妝品中推出了這系列帶有牡丹花圖樣的光澤腮紅，盒子外觀看似珠寶盒既典雅又奢華，打開之後共有三種顏色可以選擇，分別為牡丹紫、牡丹粉紅以及牡丹橙，讓大家把法國人口中的「夏日玫瑰」塗抹於臉上讓你的笑容更迷人。

▲輕巧漂亮的包裝讓這款牡丹花腮紅無論是自己用還是送人都很適合。（圖／翻攝自fashion-press.net）

另外，備受韓妞們愛戴的品牌innisfree向來都以物美價廉為招牌成為小資女的最愛，今年便與著名的韓國插畫師Dinotaeng攜手設計期間限定系列，以可愛療癒的畫風將小動物們呈現於蜜粉盒上，此款「控油礦物質蜜粉」以三大主角為靈感搭配沁涼的檸檬汽水、布丁、薄荷糖等元素打造簡約的小清新商品，無論是外包裝還是產品內部都非常有質感且高CP值。

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